Nel 2014 si stimavano circa 11mila nuovi casi, mentre nel 2020 erano 12.300 e oggi si sfiorano i 15mila. Con una prevalenza leggermente superiore negli uomini rispetto alle donne. Tra le cause dell'aumento, una maggiore esposizione ai raggi UV, sia quelli prodotti dal sole sia quelli prodotti dalle lampade abbronzanti, l'invecchiamento della popolazione, un fattore di rischio per tutti i tumori e il miglioramento delle tecniche diagnostiche.



Dietro questa "corsa alla tintarella perfetta" c’è, purtroppo, molta disinformazione. Spesso ci si dimentica che l’abbronzatura è essa stessa il segnale di un danno subito dalla pelle e non una barriera protettiva contro il sole, che resta la principale causa delle malattie cutanee. Nonostante i dati mostrino che il 44% delle persone utilizzi la crema solare anche nella vita quotidiana, c’è ancora un 41% convinto che le lampade possano preparare adeguatamente la pelle all’esposizione.