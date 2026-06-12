Abbronzatura spray, l'ossessione delle celebs per una pelle da vacanza sempre

Il giorno precedente il trattamento è consigliato fare uno scrub esfoliante, così da preparare la pelle e rimuovere le cellule morte. Inoltre, prima di sottoporsi a una seduta di abbronzatura spray, è bene non applicare creme, profumi, né dedoranti: per evitare reazioni, la pelle deve essere perfettamente pulita. Subito dopo, attenzione alle macchie: si consiglia di indossare indumenti scuri, comodi e larghi. Da evitare anche il contatto con l'acqua o attività che fanno sudare per almeno sei-otto ore. E bagni prolungati nei giorni successivi. Tra gli accorgimenti da seguire c’è anche quello di idratare quotidianamente la pelle con una crema specifica per preservare l'abbronzatura.