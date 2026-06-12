Abbronzatura spray, l'ossessione delle celebs per una pelle da vacanza sempre

Le "addicted" della spray tan, l'abbronzatura tutto l'anno: Alessandra Ambrosio, Bella Hadid e Kylie Jenner © IPA
Pare faccia bene anche all’umore. Abbronzatura spray – o spray tan, come la chiamano le celebs – è un trend sempre più in ascesa tra quanti amano un colorito dorato da sfoggiare tutto l’anno. La prima a raccontare di aver fatto ricorso a una doccia abbronzante è stata, nel 2017, Alessandra Ambrosio. L’ultima, Kylie Jenner, che in una recente intervista ha dichiarato di considerarla un vero toccasana quando si sente “un po’ depressa”.
Come funziona l'abbronzatura spray?
Non protegge dai raggi UV, non stimola la melanina e scompare gradualmente con il ricambio cellulare: l’abbronzatura spray è una pratica meramente estetica. Durante il trattamento viene nebulizzata su tutto il corpo una soluzione a base di uno zucchero naturale, il DHA (acido docosaesaenoico) che, reagendo con gli aminoacidi dello strato più superficiale della pelle, conferisce un colorito sunkissed, baciato dal sole.
Come si svolge un trattamento di spray tan?
La seduta si svolge nei beauty center dedicati e la procedura viene eseguita da un professionista che si avvale di un aerografo o all’interno di una cabina dotata di erogatori appositi. Il tutto dura pochi minuti, durante i quali il corpo viene vaporizzato in modo uniforme. Il colore si attiva invece gradualmente nelle prime sei-otto ore successive al trattamento.
© IPA/Instagram
Kylie Jenner su Instagram. La celeb ha recentemente dichiarato che l'abbronzatura spray contribuisce a farla sentire meglio
Quanto dura l’abbronzatura spray?
L’effetto dell’abbronzatura spray varia in base al tipo di pelle e ad altri fattori come, ad esempio, l’idratazione e l’esposizione al cloro dell’acqua delle piscine o alla salsedine marina. In generale, ha una durata variabile tra i tre e i dieci giorni e scompare gradualmente, con il ricambio cellulare.
Come prolungare la durata della spray tan?
Il giorno precedente il trattamento è consigliato fare uno scrub esfoliante, così da preparare la pelle e rimuovere le cellule morte. Inoltre, prima di sottoporsi a una seduta di abbronzatura spray, è bene non applicare creme, profumi, né dedoranti: per evitare reazioni, la pelle deve essere perfettamente pulita. Subito dopo, attenzione alle macchie: si consiglia di indossare indumenti scuri, comodi e larghi. Da evitare anche il contatto con l'acqua o attività che fanno sudare per almeno sei-otto ore. E bagni prolungati nei giorni successivi. Tra gli accorgimenti da seguire c’è anche quello di idratare quotidianamente la pelle con una crema specifica per preservare l'abbronzatura.