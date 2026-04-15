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I piedi senza smalto di Jennifer Lopez: una scelta da copiare?

Un trend sempre più apprezzato da star e royals. Come avere un aspetto elegante e curato anche senza il colore

15 Apr 2026 - 07:09
Jennifer Lopez su Instagram ha mostrato una pedicure naturale © Instagram

Jennifer Lopez su Instagram ha mostrato una pedicure naturale © Instagram

Jennifer Lopez e i suoi body sgambati. Jennifer Lopez e i segreti della sua beauty routine. Jennifer Lopez sexy trendsetter in tailleur. L'artista statunitense, 56 anni e 245 milioni di follower solo su Instagram, ha di recente condiviso alcuni scatti social che, oltre ad attestare un fisico che ha del prodigioso, hanno catalizzato l'attenzione su una parte del corpo che ha destato una certa sorpresa. 

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Jennifer Lopez e i piedi senza smalto: una dichiarazione di stile?

 In alcune foto la star indossa sandali dalle punte spuntate e trasparenti che mettono in vista una pedicure naturale. Le unghie senza smalto sono una scelta apprezzata anche dalle royals (vedi Kate Middleton), così come tra i trend forti della primavera 2026 c'è una manicure facile e chic nelle nuance più delicate (che vede da sempre tra le addicted Meghan Markle). 

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Come curare perfettamente i piedi senza smalto

 Oltre che una tendenza per valorizzare la loro naturalezza, lasciare i piedi senza smalto ha un risvolto anche salutista: questa pratica consente alle unghie di "respirare" e previene l'ingiallimento causato dai pigmenti del colore. Una pedicure accurata e regolare è fondamentale per avere comunque un aspetto ordinato e sano. Le unghie vanno limate, le cuticole idratate, le callosità rimosse. Sempre consigliato l'uso di oli nutrienti, creme dalle formulazioni ad hoc e smalti trasparenti e rafforzanti. 

Jennifer Lopez, dea “perennial”: body sgambatissimi e look audaci

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© IPA | JLo e la sua performance al Lucca Summer Festival
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