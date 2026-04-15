I piedi senza smalto di Jennifer Lopez: una scelta da copiare?

Jennifer Lopez e i suoi body sgambati. Jennifer Lopez e i segreti della sua beauty routine. Jennifer Lopez sexy trendsetter in tailleur. L'artista statunitense, 56 anni e 245 milioni di follower solo su Instagram, ha di recente condiviso alcuni scatti social che, oltre ad attestare un fisico che ha del prodigioso, hanno catalizzato l'attenzione su una parte del corpo che ha destato una certa sorpresa.