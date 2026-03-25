Unghie semplici, la manicure da replicare questa primavera è facile e chic
L'ideale da fare e da mantenere anche da sole. A contribuire a lanciare il trend del momento sono state le celebs sugli ultimi red carpet
Unghie corte e manicure super naturale per Elle Fanning © IPA
Le tendenze unghie per questa primavera sono all'insegna del "quiet luxury", lo stile che predilige la sobrietà e un'idea di eleganza senza tempo, in netta contrapposizione rispetto all'ostentazione e all'effetto "wow" alla Marc Jacobs. Le nuance sono delicate, i finish traslucidi, la manicure è facile da fare - anche da sole - e da mantenere.
Unghie primavera 2026, la manicure semplice che ha conquistato anche le star
Si va dalle soap nails, dall'effetto lattiginoso, alle tonalità nude e rosate. La manicure più trendy del momento è perfetta per chi vuole unghie curate ma dall'effetto naturale o comunque non troppo evidente. La prova è arrivata anche dal red carpet più glamour, quello degli ultimi premi Oscar, dove celebs come Nicole Kidman e Elle Fanning hanno sfoggiato colori neutri o visibili il giusto, dall'effetto chic e sofisticato.
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Le unghie ballerina di Nicole Kidman
Qual è la manicure più elegante?
Dopo il make up, l'estetica soft conquista anche le mani. Nuance chiare e pastello, dal bianco al rosa chiaro, dal finish cremoso, glossy e delicato. È una manicure minimal e romantica, perfetta per le amanti delle unghie corte come Meghan Markle. Le addicted delle lunghezze potrebbero invece optare per il trend unghie ballerina, che prevede punte dritte e squadrate, con i lati che si restringono verso l'estremità, richiamando la forma delle scarpette da danza. Non passa invece mai di moda la french manicure, un grande classico. Caratterizzata dalla base rosa e dalle punte bianche, è considerata il look più elegante e sofisticato per antonomasia, perfetto da sfoggiare sempre.
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Meghan Markle, la sua manicure con unghie portate corte e nuance naturali è un "must"