Unghie semplici, la manicure da replicare questa primavera è facile e chic

Dopo il make up, l'estetica soft conquista anche le mani. Nuance chiare e pastello, dal bianco al rosa chiaro, dal finish cremoso, glossy e delicato. È una manicure minimal e romantica, perfetta per le amanti delle unghie corte come Meghan Markle. Le addicted delle lunghezze potrebbero invece optare per il trend unghie ballerina, che prevede punte dritte e squadrate, con i lati che si restringono verso l'estremità, richiamando la forma delle scarpette da danza. Non passa invece mai di moda la french manicure, un grande classico. Caratterizzata dalla base rosa e dalle punte bianche, è considerata il look più elegante e sofisticato per antonomasia, perfetto da sfoggiare sempre.