CONQUISTATE ANCHE LE STAR

Unghie semplici, la manicure da replicare questa primavera è facile e chic

L'ideale da fare e da mantenere anche da sole. A contribuire a lanciare il trend del momento sono state le celebs sugli ultimi red carpet

25 Mar 2026 - 22:50
Unghie corte e manicure super naturale per Elle Fanning © IPA

Unghie corte e manicure super naturale per Elle Fanning © IPA

Le tendenze unghie per questa primavera sono all'insegna del "quiet luxury", lo stile che predilige la sobrietà e un'idea di eleganza senza tempo, in netta contrapposizione rispetto all'ostentazione e all'effetto "wow" alla Marc Jacobs. Le nuance sono delicate, i finish traslucidi, la manicure è facile da fare - anche da sole - e da mantenere.

Leggi anche
L'American manicure di Sabrina Carpenter e Kim Kardashian

American manicure: come realizzare il nail look amato dalle star

Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: Stefania Constantini, Eileen Gu e Jutta Leerdam  

Milano Cortina 2026, le Olimpiadi della nail art: spopola la manicure delle atlete

Unghie primavera 2026, la manicure semplice che ha conquistato anche le star

 Si va dalle soap nails, dall'effetto lattiginoso, alle tonalità nude e rosate. La manicure più trendy del momento è perfetta per chi vuole unghie curate ma dall'effetto naturale o comunque non troppo evidente. La prova è arrivata anche dal red carpet più glamour, quello degli ultimi premi Oscar, dove celebs come Nicole Kidman e Elle Fanning hanno sfoggiato colori neutri o visibili il giusto, dall'effetto chic e sofisticato. 

© IPA

© IPA

Le unghie ballerina di Nicole Kidman

Qual è la manicure più elegante?

 Dopo il make up, l'estetica soft conquista anche le mani. Nuance chiare e pastello, dal bianco al rosa chiaro, dal finish cremoso, glossy e delicato. È una manicure minimal e romantica, perfetta per le amanti delle unghie corte come Meghan Markle. Le addicted delle lunghezze potrebbero invece optare per il trend unghie ballerina, che prevede punte dritte e squadrate, con i lati che si restringono verso l'estremità, richiamando la forma delle scarpette da danza. Non passa invece mai di moda la french manicure, un grande classico. Caratterizzata dalla base rosa e dalle punte bianche, è considerata il look più elegante e sofisticato per antonomasia, perfetto da sfoggiare sempre.

© Afp

© Afp

Meghan Markle, la sua manicure con unghie portate corte e nuance naturali è un "must"

Leggi anche
Meghan Markle: la sua manicure con unghie portate corte e nuance naturali è un "must"

Meghan Markle, la sua manicure “Montecito” è di nuovo trendy

La principessa Kate Middleton in Irlanda del Nord, durante la visita presso un'azienda agricola con il marito, il principe William

Kate Middleton e le unghie senza smalto, la bellezza della normalità

unghie
manicure

Sullo stesso tema