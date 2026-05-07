Il contouring di Victoria Beckham per liftare e scolpire il viso senza chirurgia

Una correzione ottica della forma dell'ovale, ottenuta tramite l'alternanza di colori più scuri per creare ombre e ridurre i volumi, e chiari e illuminanti, per mettere in risalto le diverse zone: questo è il contouring. Lady Beckham, da parte sua, non ha mai ammesso interventi di chirurgia estetica (eccetto una mastoplastica additiva a cui si è sottoposta alla fine degli anni Novanta ma di cui si è pentita, facendosi poi rimuovere le protesi). Attribuisce, invece, i cambiamenti del suo volto a trattamenti di medicina estetica non invasivi e all'uso sapiente del make up.