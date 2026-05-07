Il contouring di Victoria Beckham per liftare e scolpire il viso senza chirurgia

Victoria Beckham, il suo make up minimal e sofisticato
© Afp | Victoria Beckham, il suo make up minimal e sofisticato
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Alcuni scatti d'archivio condivisi da Victoria Beckham su Instagram dedicati alla sua beauty routine © IPA
Victoria Beckham e il contouring "per l'eterna giovinezza". Sui social è stato rilanciato un video tutorial realizzato dalla stessa stilista in cui mostra, passo dopo passo, gli step per sfruttare tutto il potenziale di questa tecnica di make up che utilizza il gioco di luci e ombre per scolpire, definire e rimodellare i lineamenti del viso. Ecco come replicarlo da sole davanti allo specchio utilizzando semplicemente una matita e un pennello da trucco.
Una correzione ottica della forma dell'ovale, ottenuta tramite l'alternanza di colori più scuri per creare ombre e ridurre i volumi, e chiari e illuminanti, per mettere in risalto le diverse zone: questo è il contouring. Lady Beckham, da parte sua, non ha mai ammesso interventi di chirurgia estetica (eccetto una mastoplastica additiva a cui si è sottoposta alla fine degli anni Novanta ma di cui si è pentita, facendosi poi rimuovere le protesi). Attribuisce, invece, i cambiamenti del suo volto a trattamenti di medicina estetica non invasivi e all'uso sapiente del make up.
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Victoria Beckham durante il suo intervento a New York per il Time100 Summit 2026
Si parte tracciando con la matita apposita - color marrone, nel caso dell'ex Posh Spice - due linee ai lati del naso, quasi per l'intera lunghezza, e due piccoli trattini laterali a metà, sempre del naso stesso. Si passa poi a segnare gli zigomi, sempre per l'intera lunghezza. Due linee anche seguendo la parte inferiore delle mascelle, quindi il contorno del viso. Si tracciano poi due grandi X ai lati della fronte, in corrispondenza della fine del lato esterno delle sopracciglia. Altri due tratti nell'incavo delle palpebre, sopra gli occhi. Infine, la bocca: un semi cuore sull'arco di cupido e un trattino al centro del labbro inferiore. Una volta "ridisegnato" così l'intero viso, si passa energeticamente un pennello a setole angolate o a goccia, che consente di creare un gioco di sfumature e ombre. Si può ricorrere anche a una spugnetta da trucco.
Per completare la palette contouring sono indispensabili anche il fondotinta e il correttore (che si stendono per primi), il bronzer e una cipria illuminante, che può essere applicata anche prima di iniziare a "disegnare" il viso. I prodotti possono essere in crema, polvere e formato stick. In generale, colori e marroni freddi servono per creare ombre, quelli chiari per scolpire.
In linea di massima, si consiglia di scegliere una tonalità di uno-due toni più scura della propria pelle, preferendo sottotoni freddi o cenere per imitare le ombre naturali. Per la carnagione chiara si può optare per beige freddo, talpa o marrone sabbia. Per la media, marrone cenere chiaro. Infine, per la pelle scura marroni caldi o intensi con sottotono grigio.
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