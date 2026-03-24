Lifting senza bisturi, il trucchetto economico anti-age da copiare alle star
Treccine strategiche, face tape e notox: dai red carpet alle sfilate, come avere rughe distese senza passare dal chirurgo estetico
Tra le star che hanno svelato i loro trucchetti "lifting immediato" Lady Gaga, Anne Hathaway e Doechii © Afp/IPA/Afp
Effetto lifting immediato senza passare dalla chirurgia estetica. A rilanciare il trend - e a svelare un trucchetto facile da replicare - è stata recentemente Anne Hathaway. L'attrice, raggiante sul red carpet dell'ultima notte degli Oscar, ha infatti rivelato che a darle un aspetto particolarmente riposato è stato un trick usato dal suo hairstylist.
Effetto lifting immediato: come averlo senza chirurgia estetica
La tattica è molto semplice: consiste nel prendere due ciocche di capelli ai lati del viso, in corrispondenza delle tempie, creare due treccine e legarle tra loro in modo da produrre un effetto tensore dell'area del contorno occhi. Per renderle invisibili possono essere nascoste sotto il resto della chioma, come avviene per le extension. Tra le addicted di questo rimedio c'è anche la super top Kate Moss, che ha rivelato di avervi fatto ricorso durante alcuni servizi fotografici.
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L'hairlook "effetto lifting" di Anne Hathaway sul red carpet degli Oscar 2026
L'idea di raccogliere i capelli in una coda di cavallo o un chignon alti e tirati è anche alla base del cosiddetto Croydon facelift, anche se alcuni esperti raccomandano di non abusarne per non stressare e indebolire i capelli. Una soluzione facile ed economica, che va di fatto a replicare l'effetto di un altro aiutino beauty temporaneo, il face tape, il "cerotto antirughe".
Il face taping funziona davvero?
Una tecnica che arriverebbe dal mondo drag, per rendere gli zigomi più alti. Il face tape è un nastro adesivo speciale da applicare ai lati del viso, in corrispondenza delle tempie, per distendere le rughe e simulare un effetto lifting. Una sorta di cerotto, quindi, che solleva e tende la pelle, levigando i segni del tempo. Solitamente si nasconde sotto i capelli. Tra le star che lo hanno indossato sui red carpet c'è Lady Gaga, tra quelle che lo hanno sdoganato esibendolo e facendolo diventare un accessorio glam a tutti gli effetti c'è Doechii. A consacrarlo definitivamente, portandolo in passerella, ci ha pensato Alessandro Michele, che lo ha reso protagonista dei beauty look di una delle sue prime sfilate per Valentino.
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Doechii con il face tape che si intravede all'altezza della tempia
Quali sono le alternative al botulino?
Altri rimedi sono accurati trattamenti viso, dall'effetto distensore. Punto forte del cosiddetto notox - che si oppone al botox - è l'utilizzo di sieri, creme viso, contorno occhi e lip balm "plumping", dall'effetto rimpolpante. Apprezzato dalla Gen Z e da celebs come Monica Bellucci, Sarah Jessica Parker, Gwyneth Paltrow, la costanza è fondamentale per arrivare ad avere - e mantenere - una pelle compatta, liscia e piena. Utili allo scopo sono anche massaggi viso e l'utilizzo di device elettronici.
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Tra le celebs conquistate dal notox anche Monica Bellucci, Sarah Jessica Parker, Gwyneth Paltrow