Lifting senza bisturi, il trucchetto economico anti-age da copiare alle star

Altri rimedi sono accurati trattamenti viso, dall'effetto distensore. Punto forte del cosiddetto notox - che si oppone al botox - è l'utilizzo di sieri, creme viso, contorno occhi e lip balm "plumping", dall'effetto rimpolpante. Apprezzato dalla Gen Z e da celebs come Monica Bellucci, Sarah Jessica Parker, Gwyneth Paltrow, la costanza è fondamentale per arrivare ad avere - e mantenere - una pelle compatta, liscia e piena. Utili allo scopo sono anche massaggi viso e l'utilizzo di device elettronici.