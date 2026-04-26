Capelli, non il taglio ma il colore: i trucchi per ringiovanire il viso

In generale, per un effetto ringiovanente discreto il colore ideale è il biondo sabbia. La variante cenere attutisce i toni caldi e dà un effetto schiarente della pelle. Per le basi castano scuro, sì anche al caramello, al castagna, al nocciola. Tra le tecniche di schiaritura, il balayage e i colpi di sole sottili tono su tono. Anche il rame delicato è un'altra opzione per dare luminosità. Le amanti dei capelli grigi, invece, non devono rinunciare alla naturalezza: una soluzione di compromesso per avere comunque un aspetto ordinato ed elegante potrebbe essere dato da una leggera tonalizzazione, che consente di uniformare e mantenere la brillantezza grazie anche al gioco con le sfumature fredde, e all'uso di prodotti antigiallo.