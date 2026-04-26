SFUMATURE CHE ILLUMINANO

Capelli, non il taglio ma il colore: i trucchi per ringiovanire il viso

Tonalità e tecniche di schiariture per armonizzare, addolcire i lineamenti e creare un effetto antiage naturale

26 Apr 2026 - 23:40
Le sfumature di biondo che illuminano il viso: Michelle Pfeiffer, Heidi Klum, Sharon Stone © IPA

Le sfumature di biondo che illuminano il viso: Michelle Pfeiffer, Heidi Klum, Sharon Stone © IPA

La scelta del colore di capelli non dovrebbe essere legata all'età ma al proprio gusto e all'immagine personale che si intende comunicare. Tuttavia, le nuance giocano un ruolo fondamentale per chi è alla ricerca di un effetto ringiovanente, di un'allure più fresca, di un aspetto più curato. Si sa che il biondo sia un veicolo di luminosità: vediamo allora quale sfumatura prediligere e degli altri parametri di cui tenere conto prima di affidarsi alle mani sapienti e ai consigli di un professionista. 

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Qual è il colore di capelli che fa sembrare più giovane?

 La scelta della tonalità ideale è frutto di un dialogo armonico. Deve infatti tenere conto anche dei lineamenti del viso, dell'incarnato, del colore degli occhi. Per un viso più giovane sono indicate tutte le sfumature che illuminano ed evitano contrasti netti, ammorbidiscono e permettono anche un gioco di chiaroscuro. 

© IPA

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Dai capelli biondi ai grigi

 In generale, per un effetto ringiovanente discreto il colore ideale è il biondo sabbia. La variante cenere attutisce i toni caldi e dà un effetto schiarente della pelle. Per le basi castano scuro, sì anche al caramello, al castagna, al nocciola. Tra le tecniche di schiaritura, il balayage e i colpi di sole sottili tono su tono. Anche il rame delicato è un'altra opzione per dare luminosità. Le amanti dei capelli grigi, invece, non devono rinunciare alla naturalezza: una soluzione di compromesso per avere comunque un aspetto ordinato ed elegante potrebbe essere dato da una leggera tonalizzazione, che consente di uniformare e mantenere la brillantezza grazie anche al gioco con le sfumature fredde, e all'uso di prodotti antigiallo. 

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