No make up, il trucco minimal è il nuovo trend che piace alle star

Il make up c'è ma (quasi) non si vede. Tra le tendenze beauty più forti emerse dal red carpet del Met Gala 2026 c'è il trucco-non trucco. Da Gigi Hadid a Hailey Bieber, da Ashley Graham a Margot Robbie sono molte le celebs che hanno optato per un look viso naturale e poco marcato: poco o niente mascara, blush sulle guance, un velo di illuminante e nuance nude sulle labbra. Una filosofia che va ad affiancarsi alle unghie corte e alle ballet slippers lip, che stanno già spopolando in questa primavera.