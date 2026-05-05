No make up, il trucco minimal è il nuovo trend che piace alle star

Make up-no make up, il nuovo beauty trend amato dalle celebs
© Afp | Make up-no make up: Gigi Hadid
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Da Gigi Hadid a Margot Robbie, da Hailey Bieber a Dree Hemingway: dal red carpet del Met Gala 2026, una tendenza beauty da copiare
Make up-no make up, il beauty trend dal red carpet del Met Gala 2026: Gigi Hadid, Hailey Bieber, Ashley Graham, Margot Robbie © Afp
Il make up c'è ma (quasi) non si vede. Tra le tendenze beauty più forti emerse dal red carpet del Met Gala 2026 c'è il trucco-non trucco. Da Gigi Hadid a Hailey Bieber, da Ashley Graham a Margot Robbie sono molte le celebs che hanno optato per un look viso naturale e poco marcato: poco o niente mascara, blush sulle guance, un velo di illuminante e nuance nude sulle labbra. Una filosofia che va ad affiancarsi alle unghie corte e alle ballet slippers lip, che stanno già spopolando in questa primavera.
Innanzitutto - come non si stancano di ripetere i make up artist - è fondamentale partire da una buona base. Una pelle pulita, correttamente detersa, che abbia ricevuto una buona base skincare: lozione, siero, crema e protezione solare. Da qui si può stendere il fondotinta, il correttore e procedere applicando un blush pesca o rosa per rifinire, scaldare, spostare il focus sulle guance. Per gli zigomi sì all'illuminante. Un altro tip è stendere un velo leggero di cipria trasparente sul viso, per fissare la base e limitare l'effetto lucido.
© Afp | Make up-no make up: Gigi Hadid
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Il make up occhi è leggerissimo. Consigliati, per le palpebre, ombretti nelle tonalità taupe o marrone chiaro. Il mascara quasi assente, assolutamente bandite le ciglia finte. Le sopracciglia vanno pettinate e riempite a piccoli tratti con una matita dedicata, dello stesso colore dei peli, sempre senza esagerare e scongiurando l'effetto tattoo. Per le labbra, rossetti idratanti, balsami colorati o gloss nelle nuance nude o rosate.