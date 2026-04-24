Come avere addominali da crop top: l'allenamento da copiare alle star
La buona notizia è che sono alla portata di tutte, grazie a una combo di buone abitudini dalla tavola alla palestra. Il segreto? Una pazienza di ferro
Le celebs in crop top mostrano addominali scolpiti: Camila Morrone, Irina Shayk, Laura Love, Jennifer Lopez, Amelia Gray Hamlin, Olivia Wilde © IPA/IPA/Afp/IPA/IPA/Afp
Ottenere addominali scolpiti in poco tempo ha del miracoloso ma arrivare all'estate in forma e con una postura migliore è possibile. La chiave è la costanza, che vuol dire forza di volontà. Ne hanno da vendere le star, che tra red carpet e street style indossano i crop top mostrando un fisico invidiabile. Ma che, con qualche accorgimento, può essere alla portata di tutti.
Come ottenere addominali scolpiti
Bisogna, innanzitutto, avere pazienza e seguire una dieta equilibrata, con un corretto apporto calorico. Ragione per cui è bene affidarsi a un nutrizionista e non al fai-da-te. Sicuramente anche un allenamento specifico e mirato contribuisce a portare a casa il risultato (quello, ad esempio, messo a punto per Kate Hudson e rivelato dalla sua personal trainer sui social ha messo al centro un lavoro armonico tra movimento, respiro e controllo, come vuole anche il pilates). Bere molta acqua contribuisce a mantenere attivo il metabolismo e a ridurre la ritenzione idrica. Dormire a sufficienza favorisce il recupero muscolare.
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Il look di Kate Hudson per l’after party degli Oscar 2026 ha valorizzato i suoi addominali scolpiti
Quante volte allenare gli addominali?
Il workout dedicato a questa zona specifica può essere seguito anche tre-quattro volte a settimana, l'importante è permettere al corpo il recupero. Per quanto riguarda gli esercizi da svolgere, nelle schede di allenamento in palestra generalmente non mancano mai i crunch (tradizionali, inversi o su fitball per la parte alta e bassa), il plank e - per i più esperti - il TRX (Total Resistance Exercise). Tutti influiscono sul miglioramento della postura. Vediamoli nello specifico.
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L'allenamento con la fitball della tennista bielorussa Aryna Sabalenka
- Il crunch, chiamato anche curl-up, consiste nella flessione del tronco. Durante lo svolgimento bisogna fare attenzione a non sovraccaricare la zona lombare, né sforzare la zona cervicale. Va anche mantenuta l'espirazione coordinata con il movimento.
- Il plank, invece, è un esercizio isometrico, perché si deve mantenere la posizione per una quantità di tempo prestabilita.
- Lo step successivo è poi il TRX, durante il quale è un filo più difficoltoso mantenere l'equilibrio perché si svolge in sospensione, utilizzando un attrezzo costituito da tiranti, cavi, staffe e maniglie, in modo da allenarsi sfruttando il proprio peso corporeo.
Last but not least, si consiglia inoltre di svolgere anche altre attività che consentano di bruciare grassi in generale, come cardio, mountain climbers e leg raises (sollevamento gambe).