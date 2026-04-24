Come avere addominali da crop top: l'allenamento da copiare alle star

Bisogna, innanzitutto, avere pazienza e seguire una dieta equilibrata, con un corretto apporto calorico. Ragione per cui è bene affidarsi a un nutrizionista e non al fai-da-te. Sicuramente anche un allenamento specifico e mirato contribuisce a portare a casa il risultato (quello, ad esempio, messo a punto per Kate Hudson e rivelato dalla sua personal trainer sui social ha messo al centro un lavoro armonico tra movimento, respiro e controllo, come vuole anche il pilates). Bere molta acqua contribuisce a mantenere attivo il metabolismo e a ridurre la ritenzione idrica. Dormire a sufficienza favorisce il recupero muscolare.