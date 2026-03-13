World Sleep Day, il sonno è il primo segreto anti-age delle star

Tendenza virale esplosa sui social, è una pratica che si concentra sulla quantità e sulla qualità del riposo notturno per metterne a frutto anche i risvolti relativi alla bellezza, grazie al potenziamento della skincare e della haircare routine serali. Riguarda inoltre l'inclusione di tecniche, integratori, accessori capaci di favorire un riposo più profondo e più lungo. Tra gli "alleati" ci sono detergenti struccanti e per una detersione approfondita, maschere viso idratanti e all'acido ialuronico, patch per il contorno occhi, trattamenti antirughe, bigodini senza calore (o, in alternativa, dormire con i capelli intrecciati), sieri nutrienti per i capelli. Altri accessori che dovrebbero conciliare il sonno e facilitare l'addormentamento si ritiene siano le mascherine per gli occhi e le fodere per i cuscini in seta (come farebbe Victoria Bechkam), i pigiami in fibre naturali.