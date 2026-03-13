World Sleep Day, il sonno è il primo segreto anti-age delle star
Tra i più potenti modulatori del metabolismo e dell'invecchiamento biologico, dormire rende anche belli e sui social ha generato un trend
Il sonno alleato di bellezza numero 1 per Lauren Sanchez Bezos, Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow, Jessica Alba © IPA
Il sonno rappresenta una dimensione fondamentale dell’equilibrio psicofisico. È il momento in cui il corpo si rigenera e la mente rielabora stimoli ed energie accumulate durante la giornata. È uno dei più potenti modulatori del metabolismo e dell'invecchiamento biologico, ragione per cui è considerato anche una delle migliori cure di bellezza. Il riposo notturno favorisce, infatti, il rinnovamento cellulare ed è anche il momento in cui entra in gioco la melatonina, l'ormone che svolge un ruolo da "pacemaker" cronologico del corpo e che combatte i radicali liberi causa dell'invecchiamento con un'azione anti-ossidante. Si celebra in questo 13 marzo il World Sleep Day, la Giornata mondiale del sonno, nel venerdì che precede l'equinozio di primavera.
Giornata mondiale del sonno, perché dormire bene rende anche belli
La qualità del riposo dipende da molteplici fattori, tra cui l’ambiente domestico e i materiali che accompagnano le ore notturne. Durante la notte, inoltre, aumenta la produzione di collagene, la proteina che ha la straordinaria capacità di unire e rendere più compatti i tessuti, la pelle non è esposta ai raggi UV (che favoriscono l'insorgenza delle rughe e delle macchie cutanee), né ad alcuno stress, il che la rende più ricettiva ai trattamenti beauty idratanti e ricostituenti, come creme e sieri.
© Istockphoto
Durante il sonno la pelle si rigenera naturalmente, rendendo il riposo notturno il momento ottimale per recuperare i danni causati dagli agenti che provocano l'invecchiamento
Quanto dormire per stare bene? Le star con il culto del sonno
Gli esperti consigliano tra le sette e le nove ore per notte. Alleato di bellezza numero 1, tra le star che seguono una precisa routine per capitalizzare al massimo le ore di riposo notturno ci sono Jennifer Lopez e Jennifer Aniston, Jessica Alba e Gwyneth Paltrow, Lauren Sanchez Bezos. C'è anche un vero e proprio trend legato al sonno come rituale beauty: si chiama sleepmaxxing.
Che cos'è lo sleepmaxxing
Tendenza virale esplosa sui social, è una pratica che si concentra sulla quantità e sulla qualità del riposo notturno per metterne a frutto anche i risvolti relativi alla bellezza, grazie al potenziamento della skincare e della haircare routine serali. Riguarda inoltre l'inclusione di tecniche, integratori, accessori capaci di favorire un riposo più profondo e più lungo. Tra gli "alleati" ci sono detergenti struccanti e per una detersione approfondita, maschere viso idratanti e all'acido ialuronico, patch per il contorno occhi, trattamenti antirughe, bigodini senza calore (o, in alternativa, dormire con i capelli intrecciati), sieri nutrienti per i capelli. Altri accessori che dovrebbero conciliare il sonno e facilitare l'addormentamento si ritiene siano le mascherine per gli occhi e le fodere per i cuscini in seta (come farebbe Victoria Bechkam), i pigiami in fibre naturali.
© IPA
Sarah Jessica Parker nella celebre camera da letto del suo personaggio tv più amato, Carrie Bradshaw, nelle serie “Sex and the City” e “And Just Like That...”