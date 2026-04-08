Il nuovo colore di capelli virale di Amal Clooney è il best trend di primavera

Capelli con le onde, i "signature look" di Amal Clooney
© IPA | I capelli con le onde "signature look" di Amal Clooney
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Un castano morbido illuminato da schiariture dorate e lussureggianti, perfette con i tagli extra lunghi
Il nuovo castano con schiariture di Amal Clooney presentato su Instagram dal suo hairstylist di fiducia e diventato virale (credit: @dimitrishair - Dimitris Giannetos) © Instagram
Tra le tendenze colore di capelli per questa primavera, sono diventate subito virali le nuove schiariture che Amal Clooney ha sfoggiato in occasione di un evento a Milano. Vediamo perché e come farle replicare dal proprio parrucchiere.
Non è la prima volta che il look dell’avvocata specializzata in diritto internazionale e diritti umani detti la linea in fatto di trend, come avvenuto in passato per le sue bon ton waves. Quarantotto anni, dal 2014 moglie dell’attore di Hollywood George Clooney e dal 2017 madre dei gemelli Ella e Alexander, è infatti considerata un’icona di moda per il suo stile elegante e raffinato. La riprova è arrivata recentemente dal suo nuovo hair look che dona un twist ai suoi lunghi capelli castani grazie a una nuance più calda e luminosa, perfetta da qui all’arrivo dell’estate.
A svelarla su Instagram è stato il suo hairstylist Dimitris Giannetos, che ha rivelato di aver spuntato le lunghezze e cambiato leggermente il celebre taglio di Amal, rendendolo pari e uniforme e conferendo così più volume e struttura alla chioma. Ma il vero tocco speciale è dato proprio dalle schiariture, che danno quell’effetto “baciato dal sole” grazie all’inserimento di ciocche chiare e luminose.
© IPA | I capelli con le onde "signature look" di Amal Clooney
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Le nuance più indicate per illuminare il viso e ammorbidire i tratti sono quelle calde e chiare. Sì al biondo miele, dorato, caramello e al castano nocciola. Oltre a nascondere i capelli bianchi, creano un effetto "glow" naturale.