Il nuovo colore di capelli virale di Amal Clooney è il best trend di primavera

Non è la prima volta che il look dell’avvocata specializzata in diritto internazionale e diritti umani detti la linea in fatto di trend, come avvenuto in passato per le sue bon ton waves. Quarantotto anni, dal 2014 moglie dell’attore di Hollywood George Clooney e dal 2017 madre dei gemelli Ella e Alexander, è infatti considerata un’icona di moda per il suo stile elegante e raffinato. La riprova è arrivata recentemente dal suo nuovo hair look che dona un twist ai suoi lunghi capelli castani grazie a una nuance più calda e luminosa, perfetta da qui all’arrivo dell’estate.