DONA LUMINOSITÀ AL VISO

Il nuovo colore di capelli virale di Amal Clooney è il best trend di primavera

Un castano morbido illuminato da schiariture dorate e lussureggianti, perfette con i tagli extra lunghi

08 Apr 2026 - 07:06
Il nuovo castano con schiariture di Amal Clooney presentato su Instagram dal suo hairstylist di fiducia e diventato virale (credit: @dimitrishair - Dimitris Giannetos) © Instagram

Il nuovo castano con schiariture di Amal Clooney presentato su Instagram dal suo hairstylist di fiducia e diventato virale (credit: @dimitrishair - Dimitris Giannetos) © Instagram

Tra le tendenze colore di capelli per questa primavera, sono diventate subito virali le nuove schiariture che Amal Clooney ha sfoggiato in occasione di un evento a Milano. Vediamo perché e come farle replicare dal proprio parrucchiere.

Capelli, perché si parla delle nuove schiariture di Amal Clooney

 Non è la prima volta che il look dell’avvocata specializzata in diritto internazionale e diritti umani detti la linea in fatto di trend, come avvenuto in passato per le sue bon ton waves. Quarantotto anni, dal 2014 moglie dell’attore di Hollywood George Clooney e dal 2017 madre dei gemelli Ella e Alexander, è infatti considerata un’icona di moda per il suo stile elegante e raffinato. La riprova è arrivata recentemente dal suo nuovo hair look che dona un twist ai suoi lunghi capelli castani grazie a una nuance più calda e luminosa, perfetta da qui all’arrivo dell’estate.  

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A svelarla su Instagram è stato il suo hairstylist Dimitris Giannetos, che ha rivelato di aver spuntato le lunghezze e cambiato leggermente il celebre taglio di Amal, rendendolo pari e uniforme e conferendo così più volume e struttura alla chioma. Ma il vero tocco speciale è dato proprio dalle schiariture, che danno quell’effetto “baciato dal sole” grazie all’inserimento di ciocche chiare e luminose.  

Capelli con le onde, i "signature look" di Amal Clooney

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© IPA | I capelli con le onde "signature look" di Amal Clooney
© IPA | I capelli con le onde "signature look" di Amal Clooney
© IPA | I capelli con le onde "signature look" di Amal Clooney

© IPA | I capelli con le onde "signature look" di Amal Clooney

© IPA | I capelli con le onde "signature look" di Amal Clooney

Qual è il colore di capelli che ringiovanisce di più?

 Le nuance più indicate per illuminare il viso e ammorbidire i tratti sono quelle calde e chiare. Sì al biondo miele, dorato, caramello e al castano nocciola. Oltre a nascondere i capelli bianchi, creano un effetto "glow" naturale.

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