LE DRITTE DEGLI HAIR STYLIST

Tinta per capelli, i trucchi delle star per farla durare di più

Come mantenere il colore e una chioma lucente e in salute per settimane con pochi, semplici accorgimenti

02 Feb 2026 - 23:33
Il biondo iconico dell'attrice Anya Taylor-Joy, qui al 22esimo Marrakech International Film Festival © Afp

Sulla tinta le donne hanno idee abbastanza chiare. Online, tra le domande più frequenti, si chiede qual è il colore di capelli che ringiovanisce e quello che dona di più, ma anche quale formulazione rovini meno la chioma. Che sia per cambiare look, sentirsi più belle e sicure di sé o coprire - semplicemente - i capelli bianchi, ecco alcuni dei consigli degli hair stylist per farla durare più a lungo e sentirsi quasi come una star. 

Tinta per capelli, come farla durare più a lungo

 Un effetto specchio da sembrare appena uscite dal parrucchiere. La prima regola per mantenere il colore come appena fatto è quella di non lavare subito i capelli ma di aspettare almeno tre giorni. Il pigmento continua infatti a fissarsi, proseguendo la sua reazione chimica ancora per diverse ore.  Altro accorgimento fondamentale, in fase di lavaggio, è di prestare attenzione alla temperatura dell'acqua: quella calda opacizza la chioma, va perciò mantenuta tiepida. 

Quali prodotti per capelli utilizzare per far durare di più la tinta?

 Oltre a puntare su shampoo e balsamo senza solfati, formulati con tensioattivi leggeri e specifici per capelli colorati, sarebbe buona norma fare una maschera idratante e nutriente prima di applicare la tinta. Questo consente alle cuticole di chiudersi e, di conseguenza, permette al colore una maggiore presa. Altri "alleati" sono lo spray sigillante del colore, senza risciacquo, da vaporizzare sui capelli lavati e tamponati nei primi giorni post-tinta, e la maschera con pigmenti colorati. Attenzione ad alcuni oli: perfetti da usare in piccole dosi ma non come impacchi, perché spengono la luminosità e impattano sulla tonalità. Menzione speciale, per il termoprotettore, da usare sempre contro il calore diretto: crea una pellicola che protegge la chioma durante l'asciugatura e lo styling.

