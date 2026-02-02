Tinta per capelli, i trucchi delle star per farla durare di più

Oltre a puntare su shampoo e balsamo senza solfati, formulati con tensioattivi leggeri e specifici per capelli colorati, sarebbe buona norma fare una maschera idratante e nutriente prima di applicare la tinta. Questo consente alle cuticole di chiudersi e, di conseguenza, permette al colore una maggiore presa. Altri "alleati" sono lo spray sigillante del colore, senza risciacquo, da vaporizzare sui capelli lavati e tamponati nei primi giorni post-tinta, e la maschera con pigmenti colorati. Attenzione ad alcuni oli: perfetti da usare in piccole dosi ma non come impacchi, perché spengono la luminosità e impattano sulla tonalità. Menzione speciale, per il termoprotettore, da usare sempre contro il calore diretto: crea una pellicola che protegge la chioma durante l'asciugatura e lo styling.