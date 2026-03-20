Capelli ricci primavera 2026, tagli e ispirazioni dalle star
Da Zendaya a Deva Cassel, da Odessa A'zion a Teyana Taylor: è il momento delle chiome naturali, che addolciscono il viso anche con gli hair cut più decisi
Capelli ricci primavera 2026, tagli e ispirazioni dalle star: Teyana Taylor, Deva Cassel, Zendaya, Odessa A'zion © IPA/IPA/Afp/Afp
I capelli ricci stanno vivendo una vera e propria fase di rilancio nei primi mesi del 2026 e non sono mai stati tanto protagonisti come all'arrivo di questa primavera, anche grazie ai tagli da copiare alle star visti sui red carpet.
Capelli ricci primavera 2026, i tagli da copiare alle star
Molto ammirata la chioma curly sfoggiata ad esempio da Odessa A'zion alla notte degli Oscar 2026 ma anche in occasione dei Critics Choice Awards e ai Golden Globe. Talmente rigogliosa ed esuberante che sui social le solite malelingue hanno messo in dubbio che sia una parrucca.
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Capelli ricci primavera estate 2026, tagli e ispirazioni dalle star: Odessa A'zion
Altra addicted del riccio portato al naturale è Deva Cassel, suo "signature look" durante la Fashion Week di Parigi, che l'ha vista raggiante e sorridente tra gli ospiti della sfilata di Dior.
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Capelli ricci primavera estate 2026, tagli e ispirazioni dalle star: Deva Cassel
Ospite di un'altra sfilata, quella di Louis Vuitton by Nicolas Ghesquière, Zendaya ha sfoggiato un cortissimo bixie cut, un ibrido tra bob e pixie. È un hairstyle romantico e deciso allo stesso tempo, che valorizza il riccio naturale e ne mantiene la morbidezza, incorniciando il viso.
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Capelli ricci primavera estate 2026, tagli e ispirazioni dalle star: Zendaya
Altra variante di pixie è quella sfoggiata da Teyana Taylor, che porta con personalità uno short cut dall'effetto decisamente glam e scolpito.
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Capelli ricci primavera estate 2026, tagli e ispirazioni dalle star: Teyana Taylor
Tra le nuove icone di stile si sta affermando Olivia Dean, cantautrice britannica classe 1999, ritenuta tra le voci emergenti più importanti della scena internazionale. Nata nella periferia di Londra da genitori di origini inglesi e giamaicano-guyanesi, la sua lunga chioma curly non è passata inosservata nel front row dell'ultima sfilata di Chanel: ricci perfette e texture vaporose che rimandano agli anni Settanta.
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Capelli ricci primavera estate 2026, tagli e ispirazioni dalle star: Olivia Dean
Last but not least, per le amanti del raccolto la proposta di un "curly updo" sfoggiata da Doechii agli ultimi Grammy. Un hairlook strutturato e definito ma comunque dall'effetto molto naturale.
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Capelli ricci primavera estate 2026, tagli e ispirazioni dalle star: Doechii