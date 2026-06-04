Kylie Jenner rilancia la pedicure francese: torna un trend rétro?

Kylie Jenner con la sua french pedicure in alcuni scatti dal suo account ufficiale su Instagram © Instagram
Pedicure inclusa. C'è forse qualcosa che Kylie Jenner faccia e non diventi un trend? Modella, imprenditrice, star dei social: non sbaglia un colpo in fatto di tendenze da rilanciare o in arrivo. La riprova è arrivata da alcuni degli ultimi scatti condivisi sulla sua pagina ufficiale su Instagram da 382 milioni di follower, in cui mostra in primo piano i piedi durante la sua vacanza alle isole Turks e Caicos con un tipo di nail art piuttosto controversa.
La pedicure da copiare a Kylie Jenner
Dopo la manicure con unghie a stiletto che ha dettato la linea nei mesi scorsi, l'attenzione è ora caduta sulla french che ha scelto per le unghie dei piedi. Base rosa e punta bianca: a differenza delle mani, per cui lo stile alla francese è diventato un classico, per la pedicure è invece piuttosto divisivo. Sebbene Kylie Jenner l'abbia proposto in versione "preziosa" - con la punta silver -, sui social non si sono sottratti al commento quanti vorrebbero che il trend restasse relegato ai primi anni Duemila. Variante color argento a parte, si tratterebbe di un rilancio, dal momento in cui la stessa celeb ha già avuto una certa predilezione per questo stile di nail art nell'agosto 2024.
La french pedicure di Kylie Jenner in uno scatto dalla sua pagina ufficiale su Instagram
Che colore di unghie fare in estate?
Sono proprio i colori metallici a spiccare tra le tendenze unghie per questa estate 2026. Oro e argento sono stati visti anche sulle mani delle star durante gli ultimi red carpet, come su quello del Met Gala 2026. In quell'occasione erano diventate subito virali sui social le unghie silver e le dita spruzzate d’argento di Ashley Graham.
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Met Gala 2026, la manicure silver di Ashley Graham subito virale sui social