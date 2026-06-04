Kylie Jenner rilancia la pedicure francese: torna un trend rétro?

Dopo la manicure con unghie a stiletto che ha dettato la linea nei mesi scorsi, l'attenzione è ora caduta sulla french che ha scelto per le unghie dei piedi. Base rosa e punta bianca: a differenza delle mani, per cui lo stile alla francese è diventato un classico, per la pedicure è invece piuttosto divisivo. Sebbene Kylie Jenner l'abbia proposto in versione "preziosa" - con la punta silver -, sui social non si sono sottratti al commento quanti vorrebbero che il trend restasse relegato ai primi anni Duemila. Variante color argento a parte, si tratterebbe di un rilancio, dal momento in cui la stessa celeb ha già avuto una certa predilezione per questo stile di nail art nell'agosto 2024.