SENZA PRENDERE IL SOLE

Make up trend, sunkissed blush: l'effetto abbronzatura come Hailey Bieber

Un trucco veloce e semplice da realizzare per dare al viso un effetto radioso, come dopo una giornata all'aria aperta

11 Mag 2026 - 22:51
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Hailey Bieber con il suo iconico make up look "sunkissed" © IPA

Hailey Bieber con il suo iconico make up look "sunkissed" © IPA

Un make up "sunkissed" come di ritorno da una vacanza ai Tropici. Per ravvivare il colorito e aprire le porte all'estate (anche quando il sole si nasconde tra le nuvole e il meteo primaverile non collabora), viene in soccorso il trucco viso effetto "baciato dal sole". Ecco come ottenerlo in pochissimi step e senza lo sforzo della tintarella.

Make up trend, come ottenere un trucco "sunkissed"

 Texture illuminanti, nuance tonalizzanti, polveri colorate e glow consentono di dare al viso un aspetto radioso, come dopo una giornata all'aria aperta. Uno degli alleati beauty è sicuramente il fondotinta, che per la bella stagione acquisisce consistenze più leggere, impercettibili e più luminose grazie alla presenza di pigmenti madreperlati. Altro prodotto irrinunciabile è la cipria, che esalta il colorito delle guance con nuance bronzate, fresche e vibranti. A dare il tocco finale, e a suggellare di fatto questo beauty look, è il blush. 

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Su quali colori puntare per un viso effetto pelle abbronzata?

 Se le sfumature nei toni del marrone e terracotta sono più indicate per i mesi estivi, questo è il momento perfetto per i rosa dai riflessi dorati, il malva e il corallo. C'è poi una nuance particolare, diventata virale sui social da quando a proporla è stata Hailey Bieber: una tonalità biscotto chiaro, dal sottotono rosato per le pelli chiare, oppure arancione intenso per quelle più scure. Ultimi tocchi, un velo di mascara e sulle labbra un gloss o un rossetto rosa aranciato.

© IPA

© IPA

Tra le tecniche di make up apprezzate da Hailey Bieber anche l'underpainting, che dona al viso un effetto "sculpt" e luminoso ma è meno marcato rispetto al contouring

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