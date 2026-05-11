Make up trend, sunkissed blush: l'effetto abbronzatura come Hailey Bieber

Texture illuminanti, nuance tonalizzanti, polveri colorate e glow consentono di dare al viso un aspetto radioso, come dopo una giornata all'aria aperta. Uno degli alleati beauty è sicuramente il fondotinta, che per la bella stagione acquisisce consistenze più leggere, impercettibili e più luminose grazie alla presenza di pigmenti madreperlati. Altro prodotto irrinunciabile è la cipria, che esalta il colorito delle guance con nuance bronzate, fresche e vibranti. A dare il tocco finale, e a suggellare di fatto questo beauty look, è il blush.