Jennifer Lopez senza make up nella vasca da bagno: il suo rituale per una pelle "wow"

Prima ancora dei trattamenti viso e della beauty routine mattutina per il collo e il décolleté, c'è il sonno. JLo ha più volte dichiarato infatti che il riposo notturno è tra i suoi più potenti alleati di bellezza. Ma non solo: un aspetto radioso come il suo è il risultato anche di tanta cura - certo - ma anche costanza: "So che a volte non c’è tempo o siamo stanchi - ha dichiarato -, e finisce che si va a dormire senza pulire il viso e idratarlo. Invece bisogna farlo sempre, sono piccoli gesti che fanno un’enorme differenza". È, così, tutto da copiare anche il suo rituale serale che si svolge nella vasca da bagno.