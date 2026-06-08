Jennifer Lopez senza make up nella vasca da bagno: il suo rituale per una pelle "wow"

Il beauty look di Jennifer Lopez per una premiere cinematografica a New York e in versione "no make up" su Instagram (dalla sua pagina ufficiale @jlo) © Afp/Instagram
Come fa Jennifer Lopez a mantenersi giovane? Sul web impazzano i suoi segreti di bellezza e i video tutorial girati da lei stessa e postati sui suoi canali social (240 milioni di follower solo su Instagram). Della star statunitense - quasi 57 anni ed energia da vendere - si sa che conduce uno stile di vita sano, una dieta ferrea e allenamenti rigorosi. Ma non solo: anche il suo rituale skincare è spesso finito sotto la lente d'ingrandimento, incluse le pratiche prima di andare a letto.
Cosa fa Jennifer Lopez per avere una pelle luminosa?
Prima ancora dei trattamenti viso e della beauty routine mattutina per il collo e il décolleté, c'è il sonno. JLo ha più volte dichiarato infatti che il riposo notturno è tra i suoi più potenti alleati di bellezza. Ma non solo: un aspetto radioso come il suo è il risultato anche di tanta cura - certo - ma anche costanza: "So che a volte non c’è tempo o siamo stanchi - ha dichiarato -, e finisce che si va a dormire senza pulire il viso e idratarlo. Invece bisogna farlo sempre, sono piccoli gesti che fanno un’enorme differenza". È, così, tutto da copiare anche il suo rituale serale che si svolge nella vasca da bagno.
La routine serata di JLo, un momento di intimità condiviso
L'artista ha dedicato uno dei suoi video tutorial ai beauty step serali. Senza trucco, con la pelle del viso ancora umida, si è mostrata in relax nella sua vasca da bagno e ha spiegato passo dopo passo la sua "routina" notturna alla portata di tutte. Dopo aver lavato il viso con un detergente specifico - il cleanser -, procede applicando in sequenza siero, crema contorno occhi, idratante e balsamo labbra. Una stratificazione accurata di prodotti che svolge anche al mattino, con regolarità. Non solo un dono naturale: Jennifer Lopez dimostra come la bellezza sia un processo di cura e costruzione costante, un investimento su se stesse, una coccola da concedersi a fine come a inizio giornata, un tempo "sacro" fatto di attenzione e dedizione.
Jennifer Lopez in un momento del suo video tutorial postato sulla sua pagina ufficiale di Instagram @jlo in cui svela la sua beauty routine serale
Cosa ha di rifatto Jennifer Lopez?
La star ha sempre sostenuto che il suo aspetto fisico sia il frutto di uno stile di vita sano e tanto, tanto workout. Ricca di proteine, la sua dieta è povera di zuccheri e non prevede alcolici. Tra i prodotti che usa tutto l'anno per preservare la bellezza e la salute della pelle c'è la crema solare. Tuttavia, gli esperti del settore ipotizzano che nel corso degli anni abbia fatto ricorso anche a interventi e trattamenti estetici, come rinoplastica per assottigliare e rimodellare il naso, filler, laser e ultrasuoni per preservare i volumi del viso. Da parte sua, ha sempre negato di aver fatto ricorso al botox.