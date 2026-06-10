Il toasty make up è il beauty look dell’estate 2026: come crearlo

Il toasty make up è tra i "signature beauty look" della super top Bella Hadid © IPA
Un grande ritorno. Il toasty make up si conferma tra i beauty trend anche dell'estate 2026. Caldo, dorato, dall'effetto naturale e facile da replicare: è il trucco che valorizza l'incarnato, esalta l'abbronzatura naturale, illumina la pelle e la rende più "glow". Tra le sue addicted c'è anche la super top Bella Hadid, che lo ha reso una sua cifra stilistica dalle passerelle ai red carpet.
Toasty make up cos'è?
Pelle baciata dal sole, nuance caramello, riflessi champagne, labbra glossy e quella luminosità naturale che sembra arrivare direttamente dopo una giornata trascorsa all’aperto. Il toasty make up ricrea sul viso l’effetto caldo e "sunkissed" tipico della stagione estiva ma con un finish soft, sfumato e super naturale. Il risultato è un make-up "toasted", tostato appunto, come una fetta di pane dorata.
Come fare il toasty make-up?
Luminoso e avvolgente, scalda l’incarnato senza appesantirlo. A differenza del classico bronzed look, lavora sulla continuità cromatica tra viso, occhi e labbra. Le tonalità marrone, terracotta, pesca, ambra e cacao si fondono tra loro per scolpire, illuminare e dare profondità, mantenendo l'aspetto armonico. Vediamo come ottenerlo.
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Il toasty make up della super top Bella Hadid sul red carpet dell'ultimo Festival di Cannes
STEP 1
Si parte, ça va sans dire, dalla base. La pelle del viso deve essere luminosa e levigata. Dopo la skincare routine e la protezione solare, si stende un fondotinta leggero o la BB cream, il correttore su occhiaie e piccole imperfezioni e si passa all'azione combinata di due "must have" del toasty make up: il bronzer e l'illuminante. Sfumabili e modulabili, oltre a definire e scolpire i contorni dell'ovale, danno un tocco sano, caldo e radioso.
STEP 2
Per rifinire lo sguardo, entrano in gioco gli ombretti. In polvere o in crema, hanno nuance scintillanti color champagne, bronzo, rame, terracotta e cacao. Per intensificare le ciglia è consigliato un mascara marrone, che non crea contrasti troppo netti.
STEP 3
Tocca, infine, alle labbra. Definite ma leggermente blurred, ovvero dall'effetto sfocato. Si ripercorre il contorno con una matita cremosa, da sfumare delicatamente. Si completa poi con un gloss rimpolpante nei toni nude, rosati o cioccolato. Consigliate le formule a lunga tenuta, rinfrescanti e waterproof.