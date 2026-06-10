Il toasty make up è il beauty look dell’estate 2026: come crearlo

Si parte, ça va sans dire, dalla base. La pelle del viso deve essere luminosa e levigata. Dopo la skincare routine e la protezione solare, si stende un fondotinta leggero o la BB cream, il correttore su occhiaie e piccole imperfezioni e si passa all'azione combinata di due "must have" del toasty make up: il bronzer e l'illuminante. Sfumabili e modulabili, oltre a definire e scolpire i contorni dell'ovale, danno un tocco sano, caldo e radioso.