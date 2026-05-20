Bella Hadid a Cannes omaggia Jane Birkin con un abito fotocopia

La super top statunitense ha, infatti, indossato una creazione di alta moda color avorio, completamente ricamata a mano e caratterizzata da una scollatura profonda fino all’ombelico. Un look sensualissimo, ispirato all'abito indossato da Jane Birkin - cantante, attrice, sceneggiatrice, icona di femminilità e dello stile francese, scomparsa nel luglio 2023 - in occasione del Gala Artists Union del 1969 a Parigi. Quello che ha sfilato sulla Montée des marches è un long dress di haute couture, realizzato da Schiaparelli su disegno del direttore creativo Daniel Roseberry. Secondo la stessa maison, ha richiesto oltre 22mila ore di lavoro e l’esperienza di 160 artigiani.