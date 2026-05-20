Bella Hadid a Cannes omaggia Jane Birkin con un abito fotocopia

© Afp | Cannes 79, Bella Hadid omaggia Jane Birkin con un abito fotocopia
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© Afp | Cannes 79, Bella Hadid omaggia Jane Birkin con un abito fotocopia
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Ci voleva Bella Hadid per portare un po’ di magia sul red carpet di Cannes 79. Dopo aver dettato la linea in fatto di beauty trend dalla Croisette, la supermodella ha reso omaggio a una musa indimenticabile come Jane Birkin.
La super top statunitense ha, infatti, indossato una creazione di alta moda color avorio, completamente ricamata a mano e caratterizzata da una scollatura profonda fino all’ombelico. Un look sensualissimo, ispirato all'abito indossato da Jane Birkin - cantante, attrice, sceneggiatrice, icona di femminilità e dello stile francese, scomparsa nel luglio 2023 - in occasione del Gala Artists Union del 1969 a Parigi. Quello che ha sfilato sulla Montée des marches è un long dress di haute couture, realizzato da Schiaparelli su disegno del direttore creativo Daniel Roseberry. Secondo la stessa maison, ha richiesto oltre 22mila ore di lavoro e l’esperienza di 160 artigiani.