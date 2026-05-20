Addio reggiseno, tra le star di Cannes 79 è tendenza “braless”

Altrimenti detto “no bra” e affine al movimento freethenipple, in grande spolvero negli anni legati alla pandemia di Covid 19 e nel post, il movimento “senza reggiseno” punta sulla scelta da parte delle donne di non indossare questo capo di biancheria intima per svariati motivi, tra cui ragioni culturali, sociali, economiche. Tra i pro c’è sicuramente una maggiore comodità, data dalla liberazione da elastici, ferretti, coppe, senso di costrizione. Lasciare libero il seno sotto ai vestiti assume anche una valenza simbolica, dal momento in cui – lontani i tempi delle lotte femministe e per l’emancipazione della donna – diventa uno strumento di autoaffermazione, indipendenza, sicurezza di sé e body positivity. Tra coloro che in passato hanno scelto di non indossarlo anche Brigitte Bardot e Jane Birkin, negli anni Settanta. In tempi più recenti Kate Moss, Miley Cyrus, Kendall Jenner, Dua Lipa, le stesse Bella Hadid e Chiara Ferragni.