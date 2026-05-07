IL FASCINO DEL PROIBITO

Naked dress e nude look, quando osare e indossare gli abiti più sexy

Trasparenze e spacchi, scollature e cut-out. La lezione delle star su uno stile che si sposa ai contesti più glamour e dove l'audacia è apprezzata

07 Mag 2026 - 07:13
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Naked dress, spacchi e nudità: i look di Irina Skayk, Kylie Jenner, Lena Mahfouf, Doechii e Alex Consani sul red carpet del Met Gala 2026 © Afp

Naked dress, spacchi e nudità: i look di Irina Skayk, Kylie Jenner, Lena Mahfouf, Doechii e Alex Consani sul red carpet del Met Gala 2026 © Afp

Il naked dress è il look più sexy e audace. Il suo fascino non conosce battute d'arresto, così come avviene per un suo "parente" stretto, lo slip dress, dalla linea minimal a sottoveste e spalline sottili. Trasparenze e spacchi vertiginosi, scollature che lasciano ben poco all'immaginazione, cut-out, tagli, aperture e oblò strategici che svelano la pelle nuda non smettono di dominare gli eventi del bel mondo della moda, come visto anche su uno degli ultimi red carpet, quello del Met Gala 2026.

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Naked dress, quando indossare gli abiti più seducenti

 Si tratta di uno stile che si sposa perfettamente ai contesti più glamour, come appunto i red carpet, party serali e notturni dove una certa audacia è apprezzata, eventi in discoteca. Le occasioni mondane e artistiche sono lo scenario perfetto per questo tipo di outfit, che gioca molto sull'effetto vedo-non vedo ed è di grande impatto visivo. Assolutamente out, ça va sans dire, i contesti formali, lavorativi e le cerimonie religiose. Sapere quando poterlo indossare è, infatti, fondamentale per non scadere nell'inadeguatezza.

Naked dress, spacchi e nudità: i best look indossati dalle star

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© Afp | Naked dress, spacchi e nudità: Irina Shayk
© Afp | Naked dress, spacchi e nudità: Irina Shayk
© Afp | Naked dress, spacchi e nudità: Irina Shayk

© Afp | Naked dress, spacchi e nudità: Irina Shayk

© Afp | Naked dress, spacchi e nudità: Irina Shayk

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L'intimo giusto per il nude look

 Gioca un ruolo di primo piano anche la biancheria intima da indossare con i naked dress. Che si tratti di lingerie o di intimo invisibile, reggiseni, balconette, slip e micro slip o culotte possono essere dei validi alleati per contribuire a mettere in risalto al meglio le forme. Tra le tendenze più attuali, quella di "suggerire" il nudo indossandolo con trasparenze, pizzo e tessuti traslucidi. 

Come indossare un naked dress senza volgarità

 L'allusione ha un ruolo importantissimo. Questo outfit fa leva innanzitutto sull'immaginazione, stimolata dall'effetto vedo-non vedo scaturito dalla pelle, dalle forme del corpo che si scoprono in modo discreto o attraverso trasparenze che si fondono con l'incarnato e aperture strategiche, mai troppo esplicite. Di conseguenza, l'allusione è fondamentale. È tutto un gioco d'equilibrio, oltre che di seduzione.

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Nude look: come indossare abiti sexy senza scadere nella volgarità

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