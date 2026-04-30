Charlotte Casiraghi, quando l'eleganza fa rima con semplicità

Pantaloni neri, tacchi medi, camicia bianca oversize, capelli sciolti con riga leggermente laterale e make up quasi inesistente (unica concessione, un velo di rossetto solitamente nelle nuance nude, rosa e rosso classico). È questo l'outfit semplicissimo e chic con cui Charlotte Marie Pomeline - questo il suo nome completo - ha partecipato all'evento di presentazione della collezione Cruise 2026/27 di Chanel, maison con cui ha un rapporto speciale. Presenza fissa ai defilé parigini, da diversi anni è ambassador e portavoce ufficiale (in passato è stata volto di Gucci e Yves Saint Laurent). I fashion addicted ricorderanno, infatti, la sfilata dedicata alla collezione Haute Couture primavera estate 2022 che ha aperto a cavallo (in sella al suo Cousco) al Grand Palais Éphémère. Ma fermarsi alla sua passione per l'equitazione sarebbe fin troppo riduttivo.