CHIC E RAFFINATA

Charlotte Casiraghi, quando l'eleganza fa rima con semplicità

Camicia bianca over e pochissimo trucco: dal look al make up, uno stile che fa (sempre) la differenza

30 Apr 2026 - 22:16
Chanel Casiraghi e il look minimal facilissimo da replicare: camicia bianca over, pantaloni neri e trucco "acqua e sapone" © IPA

Chanel Casiraghi e il look minimal facilissimo da replicare: camicia bianca over, pantaloni neri e trucco "acqua e sapone" © IPA

Una classe innata. Charlotte Casiraghi ha fatto della semplicità il suo signature look. La seconda dei tre figli di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, nipote dell’indimenticabile Grace Kelly e cognata di Beatrice Borromeo, ha dato l'ennesima lezione di stile a Biarritz, dove era tra gli ospiti di un'attesissima sfilata show.

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 Pantaloni neri, tacchi medi, camicia bianca oversize, capelli sciolti con riga leggermente laterale e make up quasi inesistente (unica concessione, un velo di rossetto solitamente nelle nuance nude, rosa e rosso classico). È questo l'outfit semplicissimo e chic con cui Charlotte Marie Pomeline - questo il suo nome completo - ha partecipato all'evento di presentazione della collezione Cruise 2026/27 di Chanel, maison con cui ha un rapporto speciale. Presenza fissa ai defilé parigini, da diversi anni è ambassador e portavoce ufficiale (in passato è stata volto di Gucci e Yves Saint Laurent). I fashion addicted ricorderanno, infatti, la sfilata dedicata alla collezione Haute Couture primavera estate 2022 che ha aperto a cavallo (in sella al suo Cousco) al Grand Palais Éphémère. Ma fermarsi alla sua passione per l'equitazione sarebbe fin troppo riduttivo. 

Charlotte Casiraghi, dal look al make up: lo stile perfetto

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© IPA | Charlotte Casiraghi al Jumping Internazionale di Montecarlo. Con lei, la sua mamma, Carolina di Monaco
© IPA | Charlotte Casiraghi al Jumping Internazionale di Montecarlo. Con lei, la sua mamma, Carolina di Monaco
© IPA | Charlotte Casiraghi al Jumping Internazionale di Montecarlo. Con lei, la sua mamma, Carolina di Monaco

© IPA | Charlotte Casiraghi al Jumping Internazionale di Montecarlo. Con lei, la sua mamma, Carolina di Monaco

© IPA | Charlotte Casiraghi al Jumping Internazionale di Montecarlo. Con lei, la sua mamma, Carolina di Monaco

Cosa fa nella vita Charlotte Casiraghi?

 Mamma di Raphaël e Balthazar, quarant'anni il prossimo agosto, Charlotte Casiraghi è laureata in Filosofia alla Sorbona di Parigi e appassionata di Letteratura. Ha fondato nel 2015 "Les Rencontres Philosophiques de Monaco", è scrittrice. Ha anche fondato una rivista dedicata a moda e sostenibilità. A Monaco si occupa, inoltre, di iniziative legate all'educazione e alla salute delle donne.

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