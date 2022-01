25 gennaio 2022 15:18

Moda, Chanel: Charlotte Casiraghi a cavallo apre la sfilata a Parigi

Charlotte Casiraghi ha aperto a cavallo la sfilata Chanel haute couture, tra gli eventi di punta della Fashion Week di Parigi dedicata all’alta moda. Ambasciatrice della maison e nota cavallerizza, in gara in numerosi campionati, la figlia di Carolina e discendente dei principi di Monaco ha dato il via all’evento al Grand Palais Éphémère sotto il segno dell'equitazione, caro anche alla fondatrice Gabrielle “Coco” Chanel. Il defilé si è invece concluso con un omaggio all'attore e modello Gaspard Ulliel, morto la settimana scorsa all'età di 37 anni in un tragico incidente di sci sulle Alpi francesi. Ulliel è stato anche il volto del Parfum Bleu del brand parigino.