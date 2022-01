Fashion Week, Dior: la collezione uomo omaggia Monsieur Christian

Moda, Fashion Week: Dior Men, tutti i look della sfilata a Parigi Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 1 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 2 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 3 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 4 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 5 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 6 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 7 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 8 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 9 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 10 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 11 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 12 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 13 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 14 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 15 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 16 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 17 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 18 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 19 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 20 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 Ufficio stampa 21 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 - Il finale di sfilata Ufficio stampa 22 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 (Foto di Brett Lloyd) Ufficio stampa 23 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 - L'allestimento della sfilata, la riproduzione del meraviglioso ponte Alessandro III di Parigi Ufficio stampa 24 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 - L'allestimento della sfilata, la riproduzione del meraviglioso ponte Alessandro III di Parigi Ufficio stampa 25 di 26 Dior Men | Collezione autunno inverno 2022-2023 - L'allestimento della sfilata, la riproduzione del meraviglioso ponte Alessandro III di Parigi Ufficio stampa 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una conversazione con Monsieur Christian Dior. Così il direttore artistico della maison per la linea uomo Kim Jones ha immaginato e dato vita alla collezione maschile per il prossimo autunno inverno. Per la sfilata, tra gli eventi di punta della Fashion Week parigina, è stato creato un allestimento speciale e di grande impatto: la riproduzione del meraviglioso ponte Alessandro III di Parigi, con tanto di statue dorate, all’interno di una struttura innalzata a Place de la Concorde.