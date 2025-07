Impeccabile, con uno stile sempre all’insegna di un’eleganza misurata e mai volgare. Per uno degli eventi più attesi e seguiti di questa Fashion Week parigina dedicata all’alta moda, la cognata di Beatrice Borromeo, che è anche global ambassador della maison, ha optato inoltre per un beauty look "acqua e sapone", caratterizzato da uno chignon morbido e dall'effetto “messy”, naturale e leggermente scomposto, con qualche ciocca lasciata libera ai lati del viso. L'effetto complessivo è di una raffinata spontaneità, come si conviene a una principessa.