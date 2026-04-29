Borse mare, talloniere chic, conchiglie alle orecchie: i trend estivi già virali

Nell'elegante cittadina di mare sulla costa basca, nel Sud-Ovest della Francia, Gabrielle Chanel ha posto le basi per un'eleganza funzionale e spensierata che rispecchia l'energia creativa e lo spirito del luogo, frequentato in quegli anni anche da artisti come Pablo Picasso, Igor Stravinsky, Jean Cocteau. Lontana dalla formalità che caratterizza le "corti europee" e la moda parigina, Biarritz è stata perciò la vetrina perfetta dove potersi liberare dai vincoli dell'etichetta. Dal jersey (solitamente utilizzato per la biancheria intima) al lino e al cotone, Mademoiselle ha creato mantelle e abiti con un approccio innovativo e dinamico. Capi eleganti ma comodi, indossabili di giorno e di notte, sia in casa che fuori. Il successo delle sue prime collezioni fu immediato.