Borse mare, talloniere chic, conchiglie alle orecchie: i trend estivi già virali

Una modernità raffinata e attraente. Tagli essenziali, linee importanti, uno stile elegante e grafico. A Biarritz Gabrielle Chanel aprì la sua casa di moda nel 1915 e presentò le sue prime collezioni. Fu il mondo degli spazi aperti, degli elementi, del mare, della spiaggia, del sole e del vento, a richiedere praticità e comfort nel movimento. Con il suo nuovo jersey e l'abbigliamento sportivo, fornì proprio questo: "Non c'è bellezza senza la libertà del corpo", diceva. Nella sua prima collezione Cruise per la maison, il direttore artistico Matthieu Blazy celebra la costa basca con uno spirito al contempo giocoso. Sperimentando con modi di essere e di vedere disinvolti, nasce un nuovo folklore. In passerella si colgono ispirazioni dall'abbigliamento da lavoro francese, dalle uniformi dei marinai, fino alla sontuosità degli abiti da sera. I codici gerarchici dell'abbigliamento vengono abbandonati. Il salotto si fonde con la spiaggia, il comfort si unisce alla raffinatezza, la riga basca funge da filo conduttore e il costume da bagno gioca un ruolo chiave. >> Guarda il VIDEO DEL FINALE DI SFILATA