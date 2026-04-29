DALLA CITTÀ ALLA SPIAGGIA

Borse mare, talloniere chic, conchiglie alle orecchie: i trend estivi già virali

Tutto il "best of" dalla sfilata show di Chanel a Biarritz, dove nel 1915 Mademoiselle Gabrielle ha fondato la sua moda rivoluzionaria

29 Apr 2026 - 23:29
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© Afp/IPA/IPA | Maxi orecchini a forma di conchiglia, sandali non sandali che lasciano scoperto il piede e borse da spiaggia: tre maxi trend dalla sfilata di Chanel Cruise 2026/27 a Biarritz
© Afp/IPA/IPA | Maxi orecchini a forma di conchiglia, sandali non sandali che lasciano scoperto il piede e borse da spiaggia: tre maxi trend dalla sfilata di Chanel Cruise 2026/27 a Biarritz
© Afp/IPA/IPA | Maxi orecchini a forma di conchiglia, sandali non sandali che lasciano scoperto il piede e borse da spiaggia: tre maxi trend dalla sfilata di Chanel Cruise 2026/27 a Biarritz

© Afp/IPA/IPA | Maxi orecchini a forma di conchiglia, sandali non sandali che lasciano scoperto il piede e borse da spiaggia: tre maxi trend dalla sfilata di Chanel Cruise 2026/27 a Biarritz

© Afp/IPA/IPA | Maxi orecchini a forma di conchiglia, sandali non sandali che lasciano scoperto il piede e borse da spiaggia: tre maxi trend dalla sfilata di Chanel Cruise 2026/27 a Biarritz

Dalle borse ai gioielli, dalle cuffie da bagno a un modello di sandali-non sandali, che coprono solo il tallone lasciando scoperti i piedi, già virali sui social. La sfilata della collezione Cruise 2026-2027 di Chanel che è andata in scena a Biarritz, l'elegante cittadina di mare dove nel 1915 Mademoiselle Gabrielle ha fondato la sua moda rivoluzionaria, è stata uno show dirompente.  

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Dalle borse mare ai sandali che lasciano nudi i piedi: gli accessori top per l'estate

 Dinamismo, libertà di movimento, eleganza semplice e funzionalità: in passerella i codici che definiscono la maison. Gli accessori della collezione Chanel Cruise 2026/2027 rafforzano l'idea di viaggio, spaziando tra praticità e giocosità attraverso una moltitudine di stili. Da una piccola borsa a valigetta a un borsone di grandi dimensioni, da quella impermeabile con patta a un enorme modello da spiaggia a righe. Anche le scarpe per l'estate si adattano sia al salotto che à la plage, accompagnando chi le indossa ovunque desideri, dagli eleganti tacchi di ispirazione Art Déco ai sandali minimalisti con tacco alto, fino alle talloniere in pelle che creano ricami preziosi e sensuali. Anche i gioielli richiamano l'architettura del periodo d'oro di Biarritz, così come la sua vita acquatica: menzione speciale per i grandi orecchini a conchiglia che adornano l'orecchio nella sua interezza. 

Chanel Cruise 2026/2027, i best look della sfilata a Biarritz

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© Ufficio stampa | Chanel collezione Cruise 2026/27: i best look della sfilata a Biarritz (copyright Chanel)
© Ufficio stampa | Chanel collezione Cruise 2026/27: i best look della sfilata a Biarritz (copyright Chanel)
© Ufficio stampa | Chanel collezione Cruise 2026/27: i best look della sfilata a Biarritz (copyright Chanel)

© Ufficio stampa | Chanel collezione Cruise 2026/27: i best look della sfilata a Biarritz (copyright Chanel)

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La collezione Chanel Cruise 2026/27: i look

 Una modernità raffinata e attraente. Tagli essenziali, linee importanti, uno stile elegante e grafico. A Biarritz Gabrielle Chanel aprì la sua casa di moda nel 1915 e presentò le sue prime collezioni. Fu il mondo degli spazi aperti, degli elementi, del mare, della spiaggia, del sole e del vento, a richiedere praticità e comfort nel movimento. Con il suo nuovo jersey e l'abbigliamento sportivo, fornì proprio questo: "Non c'è bellezza senza la libertà del corpo", diceva. Nella sua prima collezione Cruise per la maison, il direttore artistico Matthieu Blazy celebra la costa basca con uno spirito al contempo giocoso. Sperimentando con modi di essere e di vedere disinvolti, nasce un nuovo folklore. In passerella si colgono ispirazioni dall'abbigliamento da lavoro francese, dalle uniformi dei marinai, fino alla sontuosità degli abiti da sera. I codici gerarchici dell'abbigliamento vengono abbandonati. Il salotto si fonde con la spiaggia, il comfort si unisce alla raffinatezza, la riga basca funge da filo conduttore e il costume da bagno gioca un ruolo chiave. >> Guarda il VIDEO DEL FINALE DI SFILATA 

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Il legame speciale tra Chanel e Biarritz

 Nell'elegante cittadina di mare sulla costa basca, nel Sud-Ovest della Francia, Gabrielle Chanel ha posto le basi per un'eleganza funzionale e spensierata che rispecchia l'energia creativa e lo spirito del luogo, frequentato in quegli anni anche da artisti come Pablo Picasso, Igor Stravinsky, Jean Cocteau. Lontana dalla formalità che caratterizza le "corti europee" e la moda parigina, Biarritz è stata perciò la vetrina perfetta dove potersi liberare dai vincoli dell'etichetta. Dal jersey (solitamente utilizzato per la biancheria intima) al lino e al cotone, Mademoiselle ha creato mantelle e abiti con un approccio innovativo e dinamico. Capi eleganti ma comodi, indossabili di giorno e di notte, sia in casa che fuori. Il successo delle sue prime collezioni fu immediato. 

© Ufficio stampa

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Dall’archivio privato della maison: Gabrielle Chanel a Biarritz, circa 1920 (copyright: Chanel)

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