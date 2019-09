Grace Kelly, la più luminosa delle stelle: come imitare il suo stile

Sono passati oltre sessant’anni da quando la rivista americana Life le ha dedicato una copertina che la ritraeva in tutta la sua bellezza con una borsa di Hermès, in seguito ribattezzata proprio ‘Kelly bag’ e che ancora oggi è tra i modelli più desiderati. È rimasto in produzione anche un profumo dedicato a lei (‘Gin Fizz’, della maison francese Lubin) e i suoi tratti sono riconoscibili in Eva Kant, il personaggio femminile del fumetto Diabolik. Andy Warhol le ha dedicato una serigrafia, rendendola anche icona ‘pop’, mentre Madonna e altre star della musica internazionale le hanno intitolato brani (il più recente, quello che ha reso famoso Mika). Moriva 37 anni fa, tragicamente, Grace Kelly (scomparsa a 52 anni, in seguito a un incidente stradale, il 14 settembre del 1982) ma la sua stella non ha mai smesso di brillare .

Grace Kelly in costume da bagno e cuffia per la piscina
Grace Kelly sul set di 'La finestra sul cortile' di Alfred Hitchcock (1954) con uno dei suoi abiti più iconici, creato per lei dalla costumista di Hollywood Edith Head
Grace Kelly - particolare degli orecchini e del girocollo di perle
Due fuoriclasse di eleganza e stile: Grace Kelly e Audrey Hepburn (scatto di Allan Grant)
Grace Kelly in pantaloni Capri e camicia bianca
Grace Kelly - particolare della camicia: rouches, polsini alti e collo abbottonato
Uno scatto di Grace Kelly nel 1954
Uno scatto a colori di Grace Kelly: abito in velluto rosso, stola di ermellino e guanti bianchi (1954)
Premio Oscar come migliore attrice nel 1955 per Grace Kelly, per la sua interpretazione nel film 'La ragazza di campagna' di George Seaton
Grace Kelly nel 1963 a Orly: cappello, foulard e bracciali con i pendenti ( i 'charms')
Grace Kelly in abito verde
Il matrimonio di Grace Kelly con il principe Ranieri III. Dall'abito da sposa, riccamente lavorato in pizzo, pare abbia preso ispirazione anche Kate Middleton, per il modello a sua volta indossato per le nozze con il principe William
Ranieri di Monaco e Grace: guanti bianchi e doppio giro di perle
Cappello di paglia a tesa larga e occhiali da sole: Grace e Ranieri di Monaco a New York
Ranieri di Monaco e Grace al Monaco Sporting Club nel 1958
Borsa 'Kelly', gonna longuette, camicia bianca con il fiocco centrale: la principessa Grace tiene per mano la primogenita, la piccola Carolina
Cappello a colore del tailleur bordato di pelliccia: Grace e Ranieri di Monaco con i figli Carolina e Alberto. Si intravede la piccola Stéphanie
Grace Kelly in pelliccia, cappello e guanti bianchi
Grace Kelly in mantella
Grace Kelly nel 1976
Grace Kelly in uno scatto invernale, con il classico maglione di lana a collo alto
Grace Kelly in partenza per Parigi
Grace Kelly nel 1975, durante la 53esima edizione del Rally di Monte Carlo
Grace Kelly durante una scena del film 'Delitto Perfetto' di Alfred Hitchcock (1954)

PRATICAMENTE PERFETTA – Dell’attrice statunitense, considerata dall’American Film Institute tredicesima tra le 50 stelle più grandi nella storia di Hollywood, poi divenuta principessa di Monaco sposando Ranieri III, resta anche il mito di un’eleganza senza pari. Di inconfutabile bellezza, fisico longilineo e dalle proporzioni perfette, è rimasta nell’immaginario collettivo anche per la classe e i look impeccabili. Lasciando, per ovvie ragioni, da parte quelli riservati alle occasioni più formali, uno stile ‘alla Grace Kelly’ può essere in un certo senso imitato. L’importante è mantenere un certo equilibrio d’insieme e niente eccessi. Via libera, ad esempio alle gonne: a tubino, a ruota o longuette, fino al polpaccio. Bene le camicie bianche, anche impreziosite da pizzi e ricami. I pantaloni sono modello Capri o a vita alta. Occhio anche agli accessori: sì ai cappelli, ai foulard da annodare ordinatamente al collo, ai grandi occhiali da sole. Capitolo gioielli: il classico filo di perle è assolutamente un ‘must have’. I capelli andrebbero pettinati all’indietro. La piega, sempre perfetta. Niente frangia, al massimo morbidi boccoli, come era in uso al tempo. E un trucco accurato ma non vistoso. Unica concessione, le labbra: scarlatte o rosso vivo.