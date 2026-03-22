Charlène di Monaco al Ballo della Rosa 2026, il look spaziale da 10 e lode
La principessa ha indossato una creazione perfettamente attinente al tema del tradizionale galà che unisce glamour e beneficenza
Look di ispirazione spaziale per la principessa Charlène di Monaco al Ballo della Rosa 2026 © IPA
Una visione celestiale. Charlène di Monaco ha incantato nel suo look di ispirazione spaziale indossato in occasione dell’annuale Ballo della Rosa, evento che unisce glamour e beneficenza tra i più importanti del Principato e a cui partecipa la famiglia reale monegasca al gran completo.
Charlène di Monaco, il look per il Ballo della Rosa
La moglie del principe Alberto II, mamma dei gemelli Jacques e Gabriella, ha indossato un abito lungo monospalla grigio chiaro tempestato di paillettes sul corpetto drappeggiato e caratterizzato da una mantella lunga fino ai piedi, che copriva solo la parte destra del suo corpo da ex nuotatrice. Una creazione perfettamente attinente al tema “Galaxy Rose Ball”, scelto dalla cognata Carolina di Monaco per questa edizione del galà volto a raccogliere fondi a sostegno della Fondazione Principessa Grace.
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Charlène di Monaco e il marito, il principe Alberto II, sorridenti al Ballo della Rosa 2026
Per quanto riguarda il beauty look, la principessa Charlène ha optato per un bob ondulato nel suo iconico biondo e un make up naturale e luminoso nei toni dell’argento, perfettamente coordinato con l'abito.