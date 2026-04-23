Charlize Theron a seno nudo sotto il tailleur: sensualità all'ennesima potenza

L'attrice 50enne di origine sudafricana, regina dei film d'azione, icona beauty e di eleganza, ha nel suo curriculum anche un passato da modella e sex symbol. Premio Oscar, produttrice, attivista per varie cause sociali e benefiche, promotrice dell'empowerment femminile e mamma di due figli (che ha adottato e sta crescendo da single) ha letteralmente rubato la scena e lasciato il segno in occasione della première a New York di Apex, film thriller che la vede protagonista.