SEXY MA NON VOLGARE

Charlize Theron a seno nudo sotto il tailleur: sensualità all'ennesima potenza

Simbolo di empowerment, la star di Hollywood è riuscita a rendere straordinariamente femminile il più classico dei look da uomo

23 Apr 2026 - 23:25
Il look di Charlize Theron per la premiere a New York del film Apex, che la vede protagonista © Afp/IPA

Il look di Charlize Theron per la premiere a New York del film Apex, che la vede protagonista © Afp/IPA

Irresistibile Charlize Theron. Tailleur di gusto maschile con un paio di décolleté dai tacchi alti, in total black. Senza camicia, né top, né reggiseno, ma soltanto con un colletto bianco sotto la giacca, allacciato al collo a mo' di chocker. La star di Hollywood ha dato una lezione di power dressing portandolo al massimo della sua accezione più sensuale.  

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Charlize Theron nuda sotto il tailleur ma senza volgarità

 L'attrice 50enne di origine sudafricana, regina dei film d'azione, icona beauty e di eleganza, ha nel suo curriculum anche un passato da modella e sex symbol. Premio Oscar, produttrice, attivista per varie cause sociali e benefiche, promotrice dell'empowerment femminile e mamma di due figli (che ha adottato e sta crescendo da single) ha letteralmente rubato la scena e lasciato il segno in occasione della première a New York di Apex, film thriller che la vede protagonista.

Charlize Theron, una star senza il tabù dell'età

 La star in passato ha rivelato, nel corso di varie interviste, di non temere il tempo che passa: "Più riusciamo a capire che tutto ciò è normale e che fa parte del processo naturale, e più affronteremo la cosa con maggior serenità", ha spiegato. Nessuna battaglia, bensì accettazione pacifica e sana consapevolezza: "Non ho più tempo per fingere di vivere la mia vita per gli altri". Sul futuro di Hollywood si sente ottimista: "Il modo in cui vengono rappresentate le donne è migliorato. I ruoli offerti alle donne più mature si sono ampliati".

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