I TREND DALLA CROISETTE

Cannes 79, i beauty look più belli da copiare alle star sui red carpet

Spopolano un trucco luminoso, "make up no make up" e capelli sciolti. Demi Moore rispolvera il "wet", gli chignon la scelta più chic

18 Mag 2026 - 23:32
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Cannes 79, i beauty look da copiare alle star sui red carpet: Marion Cotillard, Demi Moore, Bella Hadid, Sharon Stone © IPA/Afp/IPA/IPA

Cannes 79, i beauty look da copiare alle star sui red carpet: Marion Cotillard, Demi Moore, Bella Hadid, Sharon Stone © IPA/Afp/IPA/IPA

Tutto il glamour di Cannes dai red carpet che sera dopo sera stanno raccontando la magia della settima arte. Non solo una passerella a cielo aperto di abiti meravigliosi ma anche una sfilata di hair look e make up trend da copiare a star e celebs sulla Croisette.  

Cannes 79, le tendenze make up dai red carpet

 In generale, il trend che va per la maggiore segue l'andamento visto su altri tappeti rossi, come ad esempio quello del Met Gala 2026: il make up no make up, ovvero il trucco minimal. Dive, protagoniste e top model ospiti delle premiere cinematografiche hanno optato per un look viso naturale e luminoso ma non marcato: poco o niente mascara, blush sulle guance, un velo di illuminante e nuance nude o rosate sulle labbra.  

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Gli hair look e le acconciature da copiare alle star di Cannes 79

 Anche per i capelli prevale un mood improntato a una certa naturalezza, con chiome lasciate sciolte e non assoggettate alla disciplina della piastra. Tra le addicted ci sono le attrici francesi Camille Cottin, Isabelle Huppert, Laetitia Casta. Ma anche le colleghe Julianne Moore e Demi Moore. Quest'ultima, parte della giuria di questa 79esima edizione del festival, ha anche riproposto un wet look, una chioma effetto bagnato come non se ne vedevano da un po'. A seguirla, ma con un tocco più scultoreo e agevolato da un taglio super corto, è stata l'attrice canadese Taylor Russell. Ci sono poi le irriducibili delle onde: fanno parte della squadra Barbara Palvin, Andie McDowell e Chiara Ferragni.

Cannes 79, gli hair trend e i make up look delle star sui red carpet

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© Afp | Cannes 79, gli hair trend e i make up look delle star sui red carpet: Demi Moore
© Afp | Cannes 79, gli hair trend e i make up look delle star sui red carpet: Demi Moore
© Afp | Cannes 79, gli hair trend e i make up look delle star sui red carpet: Demi Moore

© Afp | Cannes 79, gli hair trend e i make up look delle star sui red carpet: Demi Moore

© Afp | Cannes 79, gli hair trend e i make up look delle star sui red carpet: Demi Moore

E le amanti dei capelli raccolti?

 Spazio per tutte, con un'ampia rappresentanza di chignon ordinati e super chic. Capofila Bella Hadid, Cara Delevingne, Adriana Lima. Assolutamente perfetta Cate Blanchett, che raccoglie la chioma senza "chiuderla", e le amanti del tocco messy, ovvero morbido e scomposto, come Marion Cotillard e Carla Bruni. 

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