Cannes 79, i beauty look più belli da copiare alle star sui red carpet

Cannes 79, gli hair trend e i make up look delle star sui red carpet
© Afp | Cannes 79, gli hair trend e i make up look delle star sui red carpet: Demi Moore
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Cannes 79, i beauty look da copiare alle star sui red carpet: Marion Cotillard, Demi Moore, Bella Hadid, Sharon Stone © IPA/Afp/IPA/IPA
Tutto il glamour di Cannes dai red carpet che sera dopo sera stanno raccontando la magia della settima arte. Non solo una passerella a cielo aperto di abiti meravigliosi ma anche una sfilata di hair look e make up trend da copiare a star e celebs sulla Croisette.
In generale, il trend che va per la maggiore segue l'andamento visto su altri tappeti rossi, come ad esempio quello del Met Gala 2026: il make up no make up, ovvero il trucco minimal. Dive, protagoniste e top model ospiti delle premiere cinematografiche hanno optato per un look viso naturale e luminoso ma non marcato: poco o niente mascara, blush sulle guance, un velo di illuminante e nuance nude o rosate sulle labbra.
Anche per i capelli prevale un mood improntato a una certa naturalezza, con chiome lasciate sciolte e non assoggettate alla disciplina della piastra. Tra le addicted ci sono le attrici francesi Camille Cottin, Isabelle Huppert, Laetitia Casta. Ma anche le colleghe Julianne Moore e Demi Moore. Quest'ultima, parte della giuria di questa 79esima edizione del festival, ha anche riproposto un wet look, una chioma effetto bagnato come non se ne vedevano da un po'. A seguirla, ma con un tocco più scultoreo e agevolato da un taglio super corto, è stata l'attrice canadese Taylor Russell. Ci sono poi le irriducibili delle onde: fanno parte della squadra Barbara Palvin, Andie McDowell e Chiara Ferragni.
© Afp | Cannes 79, gli hair trend e i make up look delle star sui red carpet: Demi Moore
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Spazio per tutte, con un'ampia rappresentanza di chignon ordinati e super chic. Capofila Bella Hadid, Cara Delevingne, Adriana Lima. Assolutamente perfetta Cate Blanchett, che raccoglie la chioma senza "chiuderla", e le amanti del tocco messy, ovvero morbido e scomposto, come Marion Cotillard e Carla Bruni.