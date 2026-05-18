Cannes 79, i beauty look più belli da copiare alle star sui red carpet

Anche per i capelli prevale un mood improntato a una certa naturalezza, con chiome lasciate sciolte e non assoggettate alla disciplina della piastra. Tra le addicted ci sono le attrici francesi Camille Cottin, Isabelle Huppert, Laetitia Casta. Ma anche le colleghe Julianne Moore e Demi Moore. Quest'ultima, parte della giuria di questa 79esima edizione del festival, ha anche riproposto un wet look, una chioma effetto bagnato come non se ne vedevano da un po'. A seguirla, ma con un tocco più scultoreo e agevolato da un taglio super corto, è stata l'attrice canadese Taylor Russell. Ci sono poi le irriducibili delle onde: fanno parte della squadra Barbara Palvin, Andie McDowell e Chiara Ferragni.