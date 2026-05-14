I PIÙ GLAMOUR SONO LORO

Amal e George Clooney style: quando l'intesa di coppia è anche nei look

Sorridenti, eleganti, perennemente innamorati. Non c'è red carpet o evento pubblico che non trasformino in una lezione di stile e complicità

14 Mag 2026 - 07:22
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George e Amal Clooney mano nella mano a Londra per i 50 anni del King’s Trust, la charity di re Carlo III © IPA

George e Amal Clooney mano nella mano a Londra per i 50 anni del King’s Trust, la charity di re Carlo III © IPA

Innamorati cronici. Per Amal e George Clooney non c'è red carpet che non si trasformi in una lezione di stile e complicità. Dai festival alle serate di gala, dagli eventi benefici ai più glamour, ogni uscita pubblica di questa "coppia d'oro" del jet set hollywoodiano è un vero e proprio statement.  

Amal e George Clooney, lo stile di una coppia vincente

 Un'intesa che va ben oltre la fugacità dei flash dei fotografi e del rilancio sui social. Non esiste praticamente occasione mondana a cui si presentino separati. Lui impeccabile in abito elegante, lei con la sua iconica allure sofisticata e chic. L'ultimo esempio è arrivato dalla serata con cui alla Royal Albert Hall di Londra sono stati celebrati i 50 anni del King’s Trust, la charity di re Carlo III che aiuta bambini e giovani provenienti da comunità svantaggiate. Amal ha letteralmente stregato il red carpet con abito lungo dorato e chioma fluente, nelle sue "bon ton wavesche sono da sempre il suo signature look. Che si tratti di capi vintage, d'archivio o appena visti sulle passerelle delle sfilate di moda, è sempre assolutamente perfetta. 

Amal e George Clooney mano nella mano sui red carpet più iconici

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© Afp | Amal e George Clooney nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle
© Afp | Amal e George Clooney nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle
© Afp | Amal e George Clooney nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle

© Afp | Amal e George Clooney nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle

© Afp | Amal e George Clooney nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle

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Da quanto stanno insieme i Clooney?

 Diciassette anni di differenza. La 48enne avvocato e giurista libanese con cittadinanza britannica Amal Ramzi Alamuddin, specializzata in diritto internazionale e diritti umani, e il divo di Hollywood, che ha da poco compiuto 65 anni, stanno insieme dal 2013. Galeotto fu il lago di Como, dove si sono incontrati la prima volta. Un vero e proprio colpo di fulmine, suggellato nel settembre dell'anno successivo con un matrimonio da sogno celebrato a Venezia con una cerimonia privata. Nel 2017 Amal e George sono diventati genitori dei gemelli Ella e Alexander.  

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