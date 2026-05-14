Amal e George Clooney style: quando l'intesa di coppia è anche nei look

Diciassette anni di differenza. La 48enne avvocato e giurista libanese con cittadinanza britannica Amal Ramzi Alamuddin, specializzata in diritto internazionale e diritti umani, e il divo di Hollywood, che ha da poco compiuto 65 anni, stanno insieme dal 2013. Galeotto fu il lago di Como, dove si sono incontrati la prima volta. Un vero e proprio colpo di fulmine, suggellato nel settembre dell'anno successivo con un matrimonio da sogno celebrato a Venezia con una cerimonia privata. Nel 2017 Amal e George sono diventati genitori dei gemelli Ella e Alexander.