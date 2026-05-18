Sharon Stone regina di Cannes 79: tutto il glamour arrivato da Hollywood

Tra gli arrivi che hanno segnato la storia della Montée des Marches, il suo resta uno dei più indelebili: era il 1992 quando l'attrice (ed ex modella) presentò "Basic Instinct", entrando nel mito. Da anni la star di Hollywood è una presenza fissa anche per essere tra i protagonisti di amfAR, il gala benefico dedicato a ricerca, prevenzione e trattamento dell'Hiv/Aids. L'edizione di quest'anno è in programma il 21 maggio e vedrà sul palco tre nomi della musica di richiamo internazionale: Robbie Williams, Pink Pantheress e Zara Larsson.