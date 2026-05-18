Sharon Stone regina di Cannes 79: tutto il glamour arrivato da Hollywood

Una strepitosa Sharon Stone sul red carpet di Cannes 79 © IPA
Pardon mesdemoiselles, ma è Sharon Stone la regina di questa edizione di Cannes. La star di Hollywood, già dalla versione casual per l'arrivo sulla Croisette, ha dato l'ennesima lezione di stile. In serata, sul red carpet, è stato poi un tripudio di bellezza ed empowerment femminile all'ennesima potenza.
Sharon Stone a Cannes 79: quando lo stile personale fa scuola
Jeans, occhiali da sole con lenti azzurre, camicia bianca e un soprabito floreale. Per il suo look da arrivo, la diva statunitense, 68 anni, ha scelto la semplicità ma ha subito riportato sulla Croisette quell'aura da icona del red carpet che l'ha resa una delle presenze più leggendarie del festival. Per la serata ha sfoggiato infatti un abito da sera fiabesco, decorato con glicini e cristalli, reso scenografico da una magnifica cappa.
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Sul red carpet di Cannes 79 Sharon Stone ha sfoggiato un abito da sera fiabesco, decorato con glicini e cristalli, reso scenografico da una magnifica cappa
Il legame tra Sharon Stone e Cannes
Tra gli arrivi che hanno segnato la storia della Montée des Marches, il suo resta uno dei più indelebili: era il 1992 quando l'attrice (ed ex modella) presentò "Basic Instinct", entrando nel mito. Da anni la star di Hollywood è una presenza fissa anche per essere tra i protagonisti di amfAR, il gala benefico dedicato a ricerca, prevenzione e trattamento dell'Hiv/Aids. L'edizione di quest'anno è in programma il 21 maggio e vedrà sul palco tre nomi della musica di richiamo internazionale: Robbie Williams, Pink Pantheress e Zara Larsson.