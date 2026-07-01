Glass skin make up: il beauty trend glow dell'estate per un look luminoso

Effetto specchio. Tra i make up trend più amati di questa estate c'è anche la Glass skin, che prevede un viso dall'aspetto estremamente liscio e idratato da sembrare trasparente come il vetro. Arriva direttamente dalla skincare coreana e punta tutto su una luminosità ottenuta grazie a un incarnato che riflette la luce in modo uniforme e naturale, con un finish fresco, levigato e dall'effetto quasi specchiato.