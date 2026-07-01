Glass skin make up: il beauty trend glow dell'estate per un look luminoso

Glass skin make up: Jisoo e Rosé delle Blackpink, gruppo femminile K-pop sudcoreano © IPA
Effetto specchio. Tra i make up trend più amati di questa estate c'è anche la Glass skin, che prevede un viso dall'aspetto estremamente liscio e idratato da sembrare trasparente come il vetro. Arriva direttamente dalla skincare coreana e punta tutto su una luminosità ottenuta grazie a un incarnato che riflette la luce in modo uniforme e naturale, con un finish fresco, levigato e dall'effetto quasi specchiato.
Come fare l'effetto glass skin?
Più che con il trucco, questo look si ottiene attraverso una routine costante focalizzata sulla salute della barriera cutanea del viso, ottenuta innanzitutto grazie a una pulizia profonda della pelle e sulla stratificazione di prodotti idratanti. La routine completa può essere riassunta in cinque passaggi chiave, in cui la costanza gioca un ruolo fondamentale.
Quali sono gli step fondamentali per ottenere la glass skin?
Si parte, innanzitutto, dalla pulizia del viso, che avviene attraverso una doppia detersione: un detergente a base oleosa per rimuovere sebo, residui di trucco e di filtro solare, seguito da uno a base acquosa per purificare i pori senza aggredire la pelle.
Per ottenere una pelle effetto specchio si procede poi con un'esfoliazione delicata, per rimuovere le cellule morte e favorire il ricambio cellulare. Si può effettuare attraverso una polvere schiumogena o un gommage. Se il prodotto scelto è a base di acidi AHA o BHA, si consiglia di farvi ricorso solo una o due volte a settimana.
Terzo step, l'idratazione stratificata. Si procede applicando prodotti leggeri, partendo da quello più liquido - come un'essenza o un tonico riequilibrante - ai più densi: dopo il siero, la crema o l'olio viso, che vanno a "sigillare".
Arriva, poi, un passaggio chiave: se la skincare routine è effettuata al mattino, la protezione solare è imprescindibile. Va applicata infatti ogni giorno per proteggere la barriera cutanea e prevenire la comparsa di macchie.
Per completare il look, infine, si può applicare anche un make up leggero, che predilige creme idratanti colorate o BB cream al posto del più coprente fondotinta e un tocco di illuminante liquido da applicare sulla parte alta degli zigomi, per "catturare" la luce e ottenere riflessi luminosi e multidimensionali.
Glass skin, un beauty look da sfilata subito virale
A dare una spinta considerevole a questo trend è stata anche una sfilata rimasta nell'immaginario collettivo. Per la presentazione della collezione primavera estate 2024 di Maison Margiela, allora disegnata da John Galliano, la make up artist Pat McGrath, considerata tra le più influenti al mondo, ha realizzato un trucco per le modelle che di fatto ha trasformato il loro viso in quello di bambole di porcellana. Uno stile sbalorditivo, subito ripreso dai social e foriero di ampio dibattito.