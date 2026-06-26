E.ON Ore per Te: tre ore al giorno in cui l'energia è più conveniente

E.ON Ore per Te
© E.ON
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La nuova campagna E.ON Italia ruota attorno alle 20, l'ora del rientro: dalle 20 alle 23 i clienti possono dedicarsi liberamente a ciò che desiderano e amano di più, risparmiando sull’energia. Il lancio a Milano con Noemi
Si chiama "È l'ora per te" la nuova campagna di E.ON Italia, costruita attorno a un orario preciso: le 20, il momento del rientro a casa e del tempo da dedicare alle proprie passioni. Al centro c'è E.ON Ore per Te, l'offerta luce con energia sostenibile¹ che prevede tre ore al giorno a 0€ di corrispettivo per il consumo, tutti i giorni, dalle 20:00 alle 23:00²; nelle restanti ore il corrispettivo per il consumo è pari a 0,1254 €/kWh. Corrispettivo annuo 121,23 €/POD/anno.
L'idea è semplice: concentrare nella fascia serale alcune attività domestiche — dalla cucina alla lavatrice, dalla musica al tempo in famiglia È il momento in cui la casa si accende e diventa il palcoscenico della quotidianità: musica, ballo, cucina, convivialità.
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Il messaggio della campagna, però, non si esaurisce nell'aspetto economico. In una fase segnata dalla volatilità dei prezzi e dalla complessità nella gestione dei consumi, E.ON propone un'idea di risparmio più ampia: non solo meno spesa, ma anche tempo, energie e fatica recuperati nella vita di tutti i giorni. A supporto, l'azienda mette a disposizione strumenti digitali come l'App E.ON — eletta Prodotto dell'Anno 2026³ — che consente di monitorare i consumi, tenere sotto controllo bollette e pagamenti e accedere a consigli personalizzati per ridurre gli sprechi.
Per amplificare la nuova campagna di comunicazione, il 23 giugno Milano ha ospitato un evento dedicato. La facciata dell’edificio sede della Fondazione Riccardo Catella è stata trasformata in una grande installazione urbana ispirata a un orologio a cucù rosso, pensata per scandire simbolicamente l'arrivo delle 20. Allo scoccare dell'ora, il meccanismo si è aperto rivelando Noemi, ospite speciale della serata, in una performance dal vivo davanti al pubblico.
Un modo per tradurre in esperienza concreta il messaggio della campagna e rafforzare il ruolo di E.ON come partner della transizione energetica, con soluzioni che uniscono sostenibilità, innovazione e attenzione alle famiglie.
¹ Energia certificata da fonti rinnovabili tramite Garanzie di Origine. Info su www.gse.it
² Offerta di Mercato Libero E.ON Ore per Te dedicata a nuovi clienti, soggetta a limitazioni, valida per 12 mesi. Adesione fino al 09/07. Oneri di regolazione e imposte applicati secondo normativa vigente anche sui consumi effettuati dalle 20:00 alle 23:00. Info su eon-energia.com
³ Ricerca Circana (2026) su 12.000 consumatori in Italia, su servizi candidati. prodottodellanno.it cat. Servizi Energetici Digitali.