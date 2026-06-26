E.ON Ore per Te: tre ore al giorno in cui l'energia è più conveniente

Il messaggio della campagna, però, non si esaurisce nell'aspetto economico. In una fase segnata dalla volatilità dei prezzi e dalla complessità nella gestione dei consumi, E.ON propone un'idea di risparmio più ampia: non solo meno spesa, ma anche tempo, energie e fatica recuperati nella vita di tutti i giorni. A supporto, l'azienda mette a disposizione strumenti digitali come l'App E.ON — eletta Prodotto dell'Anno 2026³ — che consente di monitorare i consumi, tenere sotto controllo bollette e pagamenti e accedere a consigli personalizzati per ridurre gli sprechi.