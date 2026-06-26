E.ON È L'ORA PER TE

E.ON Ore per Te: tre ore al giorno in cui l'energia è più conveniente

La nuova campagna E.ON Italia ruota attorno alle 20, l'ora del rientro: dalle 20 alle 23 i clienti possono dedicarsi liberamente a ciò che desiderano e amano di più, risparmiando sull’energia. Il lancio a Milano con Noemi

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Si chiama "È l'ora per te" la nuova campagna di E.ON Italia, costruita attorno a un orario preciso: le 20, il momento del rientro a casa e del tempo da dedicare alle proprie passioni. Al centro c'è E.ON Ore per Te, l'offerta luce con energia sostenibile¹ che prevede tre ore al giorno a 0€ di corrispettivo per il consumo, tutti i giorni, dalle 20:00 alle 23:00²; nelle restanti ore il corrispettivo per il consumo è pari a 0,1254 €/kWh. Corrispettivo annuo 121,23 €/POD/anno.

Tre ore di consumo in cui l’energia è più conveniente, ogni sera

 L'idea è semplice: concentrare nella fascia serale alcune attività domestiche — dalla cucina alla lavatrice, dalla musica al tempo in famiglia È il momento in cui la casa si accende e diventa il palcoscenico della quotidianità: musica, ballo, cucina, convivialità.

E.ON Ore per Te

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© E.ON
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Un risparmio che va oltre la bolletta

 Il messaggio della campagna, però, non si esaurisce nell'aspetto economico. In una fase segnata dalla volatilità dei prezzi e dalla complessità nella gestione dei consumi, E.ON propone un'idea di risparmio più ampia: non solo meno spesa, ma anche tempo, energie e fatica recuperati nella vita di tutti i giorni. A supporto, l'azienda mette a disposizione strumenti digitali come l'App E.ON — eletta Prodotto dell'Anno 2026³ — che consente di monitorare i consumi, tenere sotto controllo bollette e pagamenti e accedere a consigli personalizzati per ridurre gli sprechi.

A Milano debutta "È l'ora per te", con Noemi

 Per amplificare la nuova campagna di comunicazione, il 23 giugno Milano ha ospitato un evento dedicato. La facciata dell’edificio sede della Fondazione Riccardo Catella è stata trasformata in una grande installazione urbana ispirata a un orologio a cucù rosso, pensata per scandire simbolicamente l'arrivo delle 20. Allo scoccare dell'ora, il meccanismo si è aperto rivelando Noemi, ospite speciale della serata, in una performance dal vivo davanti al pubblico.

Un modo per tradurre in esperienza concreta il messaggio della campagna e rafforzare il ruolo di E.ON come partner della transizione energetica, con soluzioni che uniscono sostenibilità, innovazione e attenzione alle famiglie.

¹ Energia certificata da fonti rinnovabili tramite Garanzie di Origine. Info su www.gse.it
² Offerta di Mercato Libero E.ON Ore per Te dedicata a nuovi clienti, soggetta a limitazioni, valida per 12 mesi. Adesione fino al 09/07. Oneri di regolazione e imposte applicati secondo normativa vigente anche sui consumi effettuati dalle 20:00 alle 23:00. Info su eon-energia.com
³ Ricerca Circana (2026) su 12.000 consumatori in Italia, su servizi candidati. prodottodellanno.it cat. Servizi Energetici Digitali.

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