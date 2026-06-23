HAIR TREND ESTIVI

Il biondo "Hamptons" di Angelina Jolie è il colore che tutte vogliono adesso

Raffinato e chic, chiaro e luminoso. Esalta la luce dell'estate ma richiede manutenzione. Come replicarlo e a chi sta bene

23 Giu 2026 - 23:20
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Angelina Jolie e il suo biondo "signature look" © Afp

Angelina Jolie e il suo biondo "signature look" © Afp

Biondo deluxe. Tra i colori di capelli perfetti per esaltare la luce dell'estate spicca l'ultimo hair look sfoggiato da Angelina Jolie. Sempre più chiaro e luminoso, frutto di varie sperimentazioni da parte della diva hollywoodiana. Vediamo quali sono le caratteristiche e come replicarlo.  

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Il nuovo biondo di Angelina Jolie

 Tecnicamente, si tratta di una versione ultra leggera del butter blonde: un biondo attraversato da riflessi dorati delicati, con le radici leggermente più scure a dare profondità e naturalezza. Lunghezze e punte, di contro, si accendono di sfumature burrose. Il punto di forza di questa tonalità è quello di riflettere la luce sul viso. Ragione per cui dona particolarmente agli incarnati chiari o medio-chiari, con sottotoni neutri o caldi. Raffinato e chic, è stato ribattezzato "Hamptons blonde" e richiede manutenzione

© IPA

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Angelina Jolie sempre più bionda anche nei suoi look street style

Come far brillare il biondo?

 Maschere, impacchi, sieri: i trattamenti nutrienti da fare a casa sono indispensabili. Così come usare shampoo specifici per i capelli biondi. Insostituibili anche trattamenti gloss, antigiallo e per mantenere la brillantezza, da fare una volta al mese in salone, affidandosi a professionisti.  

Angelina Jolie con tatuaggi a vista e schiena nuda sui red carpet

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© IPA | Angelina Jolie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma
© IPA | Angelina Jolie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma
© IPA | Angelina Jolie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

© IPA | Angelina Jolie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

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