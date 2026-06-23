Il biondo "Hamptons" di Angelina Jolie è il colore che tutte vogliono adesso

Tecnicamente, si tratta di una versione ultra leggera del butter blonde: un biondo attraversato da riflessi dorati delicati, con le radici leggermente più scure a dare profondità e naturalezza. Lunghezze e punte, di contro, si accendono di sfumature burrose. Il punto di forza di questa tonalità è quello di riflettere la luce sul viso. Ragione per cui dona particolarmente agli incarnati chiari o medio-chiari, con sottotoni neutri o caldi. Raffinato e chic, è stato ribattezzato "Hamptons blonde" e richiede manutenzione.