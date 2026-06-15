Manicure giapponese e russa, le tendenze unghie dell'estate 2026

La japanese manicure (detta anche P-Shine) è innanzitutto un trattamento di bellezza, che si avvale di un mix di ingredienti biologici e naturali – come cheratina, vitamine, cera d’api, ginseng, polvere di alghe e di perle – che vanno a nutrire e rinforzare le unghie, donando lucentezza. Da non confondere con il gel giapponese, che è invece un sistema professionale da ricostruzione e copertura. La manicure giapponese, infatti, è senza smalto e non prevede unghie a stiletto o limature aggressive ma si concentra esclusivamente sul benessere e sulla cura. I benefici possono arrivare a durare tra le due e le tre settimane. L'effetto svanisce gradualmente con la crescita naturale delle unghie.