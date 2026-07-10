Estate 2026, arriva il Sudoku Packing Method: la tecnica virale che aiuta a preparare la valigia

Come sono divisi gli indumenti - Nella prima fascia trovano posto gli indispensabili: le scarpe ai lati, possibilmente utilizzate come contenitori per calze e piccoli accessori, la biancheria organizzata in una pochette e il beauty case con prodotti rigorosamente in formato viaggio. Nella zona centrale si costruisce il guardaroba: pantaloni e gonne fanno da base, magliette, top e camicie vengono arrotolati e sistemati in file compatte, mentre abiti e capi delicati vengono protetti e tenuti separati. Nell’ultima fascia si concentrano invece i dettagli che fanno la differenza: caricabatterie, adattatori, occhiali da sole, cinture e piccoli accessori. L’ultima casella, quella più strategica, resta volutamente libera per gli acquisti delle vacanze, i souvenir o quell’oggetto che inevitabilmente finisce in valigia all’ultimo momento.