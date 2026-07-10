Estate 2026, arriva il Sudoku Packing Method: la tecnica virale che aiuta a preparare la valigia
Dimentichiamo bagagli esplosivi e sedute strategiche sulla zip: il nuovo metodo trasforma il trolley delle vacanze in un gioco di organizzazione...in pieno stile giapponese
© Istockphoto
Ammettiamolo: fare la valigia per l'estate è una di quelle attività che richiedono un considerevole impiego di tempo ed energia, soprattutto se non si rientra nella categoria dei super organizzati. A risolvere (almeno in teoria) questo piccolo dramma pre-partenza arriva il nuovo trend che sta conquistando TikTok e altri social: il Sudoku Packing Method. Il nome è un chiaro riferimento al famoso rompicapo giapponese, il principio è semplice e il risultato, sembra, sorprendentemente soddisfacente. Non è un caso che i video in cui creator e travel addicted mostrano i propri trolley trasformarsi da caos totale a puzzle perfettamente organizzati siano diventati virali: c’è qualcosa di quasi ipnotico nel vedere ogni capo trovare il proprio posto.
La valigia come una griglia - La filosofia alla base del metodo è trattare la valigia come una griglia da completare, proprio come il celebre rompicapo giapponese. Ogni oggetto ha il suo spazio, ogni categoria occupa una zona precisa e ogni centimetro viene sfruttato al massimo. L’obiettivo non è solo riuscire a infilare più cose possibile, ma creare un sistema intelligente che permetta di trovare tutto facilmente anche una volta arrivati a destinazione. Lo schema da seguire è quello di una griglia 3x3.
Come sono divisi gli indumenti - Nella prima fascia trovano posto gli indispensabili: le scarpe ai lati, possibilmente utilizzate come contenitori per calze e piccoli accessori, la biancheria organizzata in una pochette e il beauty case con prodotti rigorosamente in formato viaggio. Nella zona centrale si costruisce il guardaroba: pantaloni e gonne fanno da base, magliette, top e camicie vengono arrotolati e sistemati in file compatte, mentre abiti e capi delicati vengono protetti e tenuti separati. Nell’ultima fascia si concentrano invece i dettagli che fanno la differenza: caricabatterie, adattatori, occhiali da sole, cinture e piccoli accessori. L’ultima casella, quella più strategica, resta volutamente libera per gli acquisti delle vacanze, i souvenir o quell’oggetto che inevitabilmente finisce in valigia all’ultimo momento.
Una nuova filosofia - Il vero segreto del Sudoku Packing Method non è solo una questione di spazio. È una nuova filosofia del viaggio: meno accumulare, più scegliere. Il metodo invita a ragionare per outfit e non per singoli capi, lasciando a casa il classico “lo porto perché non si sa mai” e puntando su pezzi versatili che possano essere combinati in più modi. Insomma, si cerca soluzione pratica a un fa