Case fantasma e host virtuali: così l'IA può trasformare le vacanze estive in un incubo

La "casa fantasma" - Il raggiro più diffuso arriva dal mondo degli affitti brevi. La Polizia di Stato, in una campagna condotta insieme ad Airbnb, ha rinnovato l'allarme sulla cosiddetta "casa fantasma": annunci con foto rubate da inserzioni reali e prezzi troppo bassi per essere veri. Il finale, per chi ci casca, è sempre lo stesso: l'alloggio è inesistente. In altri casi, il presunto proprietario sparisce subito dopo aver incassato l'acconto.Secondo la Polizia Postale, i segnali da non ignorare sono ricorrenti: prezzo eccessivamente conveniente, host che spinge per chiudere in fretta, richieste di pagare fuori dalla piattaforma ufficiale o di spostare la conversazione su WhatsApp. I più colpiti da questa truffa, dati alla mano, sono i giovani tra i 18 e i 24 anni che, abituati a scorrere velocemente nel web, non prestano necessaria prudenza. Al contrario, gli over 65 sono la fascia meno colpita: il 5% del totale.