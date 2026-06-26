Apre il canale WhatsApp della Polizia di Stato: ecco come iscriversi per restare aggiornati

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione della comunicazione istituzionale e punta a rafforzare il rapporto diretto tra la Polizia di Stato e la cittadinanza. Oltre a quelli già citati, gli utenti iscritti potranno ricevere aggiornamenti sulle più diffuse truffe online e in presenza, consigli per la prevenzione della violenza di genere, del bullismo e del cyberbullismo. Attraverso il nuovo canale WhatsApp inoltre saranno pubblicati contenuti dedicati a campagne informative, eventi istituzionali, rilascio di passaporti e licenze di polizia.