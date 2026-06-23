CADUTA FATALE

Milano, agente della Polizia locale muore durante un inseguimento | Il suv ritrovato abbandonato

La procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale

23 Giu 2026 - 11:18
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Facebook

© Facebook

Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento a un auto che non si è fermata a un posto di blocco, lunedì sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21:30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto, quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente alla guida della vettura pirata. 

Milano, agente della locale muore durante inseguimento: i rilievi dei colleghi

1 di 7
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

L'incidente

Dopo essere caduto, Francesco Imprezzabile è stato trasportato in ospedale in elisoccorso. Giunto al Niguarda di Milano in gravissime condizioni è deceduto a causa delle lesioni riportate. Chi indaga sta cercando di capire se l'agente sia finito a terra a seguito di un contatto accidentale o se sia stato speronato dalla persona alla guida del suv pirata. 

videovideo

Uno degli ultimi post su Facebook

 L'uomo era fiero di appartenere al corpo della polizia locale. "Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità - si legge in un post sulle sue pagine social del 23 maggio scorso, quando aveva pubblicato una sua foto in sella alla moto di servizio -. Non è un mestiere qualunque: è vocazione, passione e senso del dovere. Solo quando fai questo con il cuore puoi dare sempre il meglio di te stesso. Dietro ogni giornata ci sono sacrifici, rinunce, fatica e tante cose che nessuno vede. Ma quando fai tutto con onestà, rispetto e onore, allora sai di essere sulla strada giusta".

Leggi anche

A Napoli rapinatore arrestato dopo inseguimento: feriti due agenti e un turista

Bologna, evaso dai domiciliari aggredisce due poliziotti e scappa: arrestato

"Non bisogna mai mollare, anche quando tutto sembra più difficile, perché i risultati ottenuti con sacrificio parlano da soli. La gente parlerà sempre, giudicherà senza conoscere davvero ciò che vivi - scriveva ancora - Ma la cosa più importante è essere in pace con sé stessi, guardarsi allo specchio e sapere di aver dato tutto con dignità. Perché alla fine il sacrificio, l'onestà e la costanza sono le uniche cose che ripagano davvero".

Leggi anche

Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine: ferite

Sul suo profilo Facebook sono già tanti i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti per la sua scomparsa. "Ci hai messo il cuore in questo sogno...non ci credo ma che cosa diavolo è successo" scrive incredulo un amico.

Il suv ritrovato

 È stata trovata abbandonata l'auto che non si è fermata al posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale, Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Il veicolo, un suv, è stato rintracciato a Pioltello, Comune dell'hinterland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Non è ancora stato rintracciato, invece, il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. 

Aperta inchiesta per omicidio stradale

 La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per il nuovo reato previsto dal codice della strada di fuga pericolosa in relazione all'inseguimento nel quale è morto Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano. La pm di turno, Francesca Crupi, ha disposto l'autopsia sul corpo del 39enne e va ancora fissata una data per gli esami medico-legali.

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
milano
polizia locale
incidente stradale

Sullo stesso tema