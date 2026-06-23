Milano, agente della locale muore durante inseguimento: i rilievi dei colleghi
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Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento a un auto che non si è fermata a un posto di blocco, lunedì sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21:30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto, quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente alla guida della vettura pirata.
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Dopo essere caduto, Francesco Imprezzabile è stato trasportato in ospedale in elisoccorso. Giunto al Niguarda di Milano in gravissime condizioni è deceduto a causa delle lesioni riportate. Chi indaga sta cercando di capire se l'agente sia finito a terra a seguito di un contatto accidentale o se sia stato speronato dalla persona alla guida del suv pirata.
L'uomo era fiero di appartenere al corpo della polizia locale. "Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità - si legge in un post sulle sue pagine social del 23 maggio scorso, quando aveva pubblicato una sua foto in sella alla moto di servizio -. Non è un mestiere qualunque: è vocazione, passione e senso del dovere. Solo quando fai questo con il cuore puoi dare sempre il meglio di te stesso. Dietro ogni giornata ci sono sacrifici, rinunce, fatica e tante cose che nessuno vede. Ma quando fai tutto con onestà, rispetto e onore, allora sai di essere sulla strada giusta".
"Non bisogna mai mollare, anche quando tutto sembra più difficile, perché i risultati ottenuti con sacrificio parlano da soli. La gente parlerà sempre, giudicherà senza conoscere davvero ciò che vivi - scriveva ancora - Ma la cosa più importante è essere in pace con sé stessi, guardarsi allo specchio e sapere di aver dato tutto con dignità. Perché alla fine il sacrificio, l'onestà e la costanza sono le uniche cose che ripagano davvero".
Sul suo profilo Facebook sono già tanti i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti per la sua scomparsa. "Ci hai messo il cuore in questo sogno...non ci credo ma che cosa diavolo è successo" scrive incredulo un amico.
È stata trovata abbandonata l'auto che non si è fermata al posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale, Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Il veicolo, un suv, è stato rintracciato a Pioltello, Comune dell'hinterland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Non è ancora stato rintracciato, invece, il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine.
La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per il nuovo reato previsto dal codice della strada di fuga pericolosa in relazione all'inseguimento nel quale è morto Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano. La pm di turno, Francesca Crupi, ha disposto l'autopsia sul corpo del 39enne e va ancora fissata una data per gli esami medico-legali.