I due agenti a bordo della seconda auto hanno raccontato di aver sentito un tonfo. Sarebbero subito intervenuti per prestare soccorso all'uomo, ma non c'era più nulla da fare. Dall'autopsia sarebbe emerso che l'uomo è deceduto per un trauma cranico e toracico. I due complici di Suvilla, fuggiti in auto, sono stati arrestati poco dopo a Quincinetto, sull'autostrada A5 in direzione Torino. La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico dei cinque poliziotti che hanno partecipati all'inseguimento sulle due volanti. Come ha precisato la legale Rachele De Stefanis, avvocata di una delle agenti: "La contestazione è di omicidio colposo per fatto omissivo". Cioè quando la morte di una persona è causata dal mancato compimento di un'azione doverosa, derivante da negligenza, imprudenza o inosservanza di norme.