Ruba un camion e muore gettandosi dal mezzo per sfuggire alla polizia

Un uomo è morto vicino a Cha, in Valle d'Aosta, mentre stava cercando di sfuggire alla polizia dopo il furto di un camion. Da quanto ricostruito, l'uomo alla guida del mezzo aveva appena eluso un posto di blocco. Poi, nel tentativo di fuggire, si è gettato dal mezzo in corsa ed è morto. I due presunti complici, fuggiti in auto, sono stati arrestati in Piemonte. Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.