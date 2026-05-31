Due ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla Polizia a Ostia, a sud di Roma. Sono state soccorse e trasportate in ospedale. Dalle prime informazioni, tutto è nato quando una volante del commissariato - impegnata nei servizi di controllo per il Giro d'Italia - ha notato una macchina sospetta intimandole l'alt. La vettura è scappata facendo scattare l'inseguimento. Il veicolo è stato poi bloccato dopo che ha provocato un incidente in cui è rimasta coinvolta anche una vettura della polizia. Nell'abitacolo sono stati trovati arnesi da scasso. I due ragazzi a bordo sono stati arrestati.