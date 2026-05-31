l'accelerata di fronte ai militari

Foggia, fuggono a posto di blocco e si schiantano: muore 16enne

L'auto, guidata da un 16enne, è uscita di strada durante un inseguimento terminato contro il guardrail

31 Mag 2026 - 11:26
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© Carabinieri

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Un'auto guidata da un 16enne, e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni (tra i 14 e i 16 anni), è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri e mentre i militari si erano lanciati all'inseguimento della vettura. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guardrail, un passeggero 16enne è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Finora tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il quarto è in attesa di prognosi.

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