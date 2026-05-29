Usa, bus travolge auto in Virginia: cinque vittime

Cinque persone sono morte e 34 sono state trasportate in ospedale, tre delle quali in gravi condizioni, dopo che un pullman ha travolto sei veicoli nella notte sulla Interstate 95, in Virginia. Lo rende noto la polizia statale. L'incidente è avvenuto nella contea di Stafford, dove il mezzo "non ha rallentato per il traffico" in prossimità di un cantiere stradale sulla corsia in direzione sud, investendo sei veicoli in coda. Tutte e cinque le vittime si trovavano nei veicoli colpiti dal pullman. Le indagini sono in corso e la polizia ha comunicato che sono in arrivo provvedimenti penali, senza precisare a carico di chi.