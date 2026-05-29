Roma, incidente stradale sull'Ostiense: muore 22enne

Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi a Roma, in via Ostiense, all'altezza della stazione metro Eur-Magliana. Per cause ancora da accertare, si sono scontrati un'automobile e una moto. Ad avere la peggio il centauro, un ragazzo di 22 anni, morto sul colpo nonostante i soccorsi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur per i rilievi e la gestione della viabilità. La conducente dell'auto, una donna di 34 anni, è stata trasportata al San Camillo in codice giallo per gli esami tossicologici e alcolemici di rito.