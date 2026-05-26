Incidente stradale nel Cosentino: morto centauro di 33 anni

Un uomo di 33 anni, di Rossano, è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 jonica all'altezza di contrada Sant'Irene a Corigliano-Rossano (Cosenza). La vittima viaggiava a bordo di una moto, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, si è scontrato con un'auto Ford Focus. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasferito nell'ospedale di Rossano, dove i medici hanno riscontrato diversi traumi e hanno allertato l'elisoccorso per il trasferimento nell'ospedale di Cosenza. Il 33enne però è deceduto prima di essere trasferito. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.