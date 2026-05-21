L'altra è grave

Milano, pirata della strada investe due sorelle sulle strisce: una muore

L'uomo aveva un tasso alcolico quattro volte sopra il limite ed era positivo al narcotest: arrestato dopo che si è costituito

21 Mag 2026 - 08:10
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Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, la scorsa notte, in via Carnia, a Milano, uccidendone una. L'altra è grave. L'uomo, un 39enne, che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della Polizia Locale. Dai primi test aveva quattro volte il tasso alcolico consentito.

L'uomo, risultato positivo anche al narcotest, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti.

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