Autostrade, scatta il rimborso del pedaggio in caso di blocco del traffico o cantieri

Ci sono anche dei casi in cui il rimborso non potrà esserci: ad esempio se sul percorso è già prevista una riduzione generalizzata del pedaggio, oppure nei casi di cantieri emergenziali (in seguito a incidenti, eventi meteo o idrogeologici straordinari e imprevedibili, attività di soccorso). Inoltre nel primo periodo di applicazione delle misure, saranno esclusi dal meccanismo di rimborso anche i cantieri mobili.