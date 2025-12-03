Autostrade, da giugno 2026 via libera ai rimborsi per traffico e cantieri

La misura, come sottolinea l'Autorità, "risponde a un'esigenza concreta: offrire maggiori garanzie ai cittadini che, sempre più spesso, si trovano a fronteggiare rallentamenti e disagi legati alla presenza di cantieri o a blocchi del traffico". Il presidente Nicola Zaccheo ha dichiarato: "Con questa delibera l'Autorità ribadisce un principio essenziale: il 'pay per use', il pedaggio deve essere sempre equo e proporzionato al servizio effettivamente usufruito. È un atto di tutela verso i viaggiatori".