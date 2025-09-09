A 225 chilometri dove il limite era 100: 22enne milanese rischia 4 anni di carcere

L'anno scorso fecero scalpore in questo senso i 95.000 franchi svizzeri (circa 100.000 euro) commiati a un milionario francese, colpevole di aver superato il limite di "appena" 27 chilometri. Sanzioni record che tuttavia non sembrano spaventare gli automobilisti italiani, spesso decisi a superare la frontiera a velocità che avrebbero fatto impallidire il mitico pilota ticinese Clay Regazzoni. Solo qualche giorno fa la polizia svizzera ha fermato infatti un'altra automobilista italiana, che viaggiava lungo via Cantonale a Cresciano a 104 chilometri all’ora, più di cinquanta oltre il limite prescritto. In quel caso la donna colpevole dell'infrazione era stata una quarantasettenne della provincia di Vercelli, bloccata dalla Polizia Cantonale ad alcuni chilometri di distanza dal luogo dell’infrazione, a Biasca, dopo un breve inseguimento. Anche per lei, oltre alla denuncia come "pirata della strada", è scattato immediato il ban alla circolazione sulle strade svizzere.